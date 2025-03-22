"Россияне проигрывают". Как Трамп пытается вывести Путина из тупика
Категория
Украина
Дата публикации

"Россияне проигрывают". Как Трамп пытается вывести Путина из тупика

Путин
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Источник:  CNN

Аналитик Марк Галеотти обращает внимание международного сообщества на то, что Россия, начав войну против Украины, оказалась в тупике, поскольку теряет много своих солдат, однако фактически не продвигается на фронте. Просто сейчас президент США Дональд Трамп предлагает завершить войну таким образом, чтобы спасти репутацию диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Позиция Трампа привела к тому, что Путин не рискует ничем в переговорах, добиваясь своих стратегических целей.
  • Для диктатора прекращение огня – это лишь возможность получить краткосрочные выгоды, не отказываясь от своих стратегических целей.

Трамп фактически спасает Россию от поражения в войне

Как отметил аналитик, президент США игнорирует тот факт, что российский диктатор не отказался от своих планов.

Путин продолжает цинично утверждать, что Украина не имеет права существовать как независимое государство.

Более того, он требует возвращения НАТО к границам, которые существовали во времена холодной войны. Все эти заявления не настораживают Дональда Трампа.

В настоящее время глава Белого дома настроен сделать все возможное для быстрого завершения войны, даже если это будет означать потерю Украиной части своей территории.

Позиция Трампа привела к тому, что Путин не рискует ничем в переговорах.

Путин вторгся в Украину, думая, что это будет легкая, быстрая операция. Через три года он контролирует 20% Украины, но ужасающей ценой... Россияне, по сути, проигрывают, — подчеркнул Марк Галеотти.

По убеждению эксперта, для российского диктатора прекращение огня это возможность получить краткосрочные выгоды, не отказываясь от своих стратегических целей.

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