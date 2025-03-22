Трамп может полностью уничтожить НАТО — что происходит
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Трамп может полностью уничтожить НАТО — что происходит

Трамп
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Редакция издания Newsweek считает, что президент США Дональд Трамп располагает многими инструментами, которые дадут ему возможность расколоть Альянс, если он все-таки решит это сделать.

Главные тезисы

  • Подрыв доверия к НАТО может быть шагом к полному уничтожению блока.
  • Трамп может предъявить жесткое требование членам Североатлантического союза, которое также приведет к расколу.

НАТО оказался в зоне риска

По убеждению специалистов, для того чтобы фактически уничтожить Альянс без официального выхода из него, команда Дональда Трампа может попытаться подорвать доверие к блоку.

Что важно понимать, именно доверие лежит в основе самого существования Североатлантического союза.

Своим мнением поделился доцент кафедры международной безопасности и стратегии в Эксетерском университете Великобритании Дэвид Благден.

По словам последнего, все, что действительно нужно, это чтобы страны НАТО усомнились в приверженности Америки статье 5, а также чтобы противники НАТО усомнились в этом.

Я думаю, дело не столько в формальном процессе выхода из Альянса, а больше в сомнениях, которые начинают закрадываться в вопросе, действительно ли США будут там, — выступил с заявлением по этому поводу Нил Мелвин, директор по международной безопасности в аналитическом центре Королевского объединенного института оборонных исследований.

Существует высокая вероятность того, что Трамп может публично намекнуть, что Штаты будут защищать только те государства НАТО, которые тратят на оборону то, что администрация сочтет достаточным.

Такое требование Белого дома может привести к расколу в Альянсе.

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