Трамп может полностью уничтожить НАТО — что происходит

Редакция издания Newsweek считает, что президент США Дональд Трамп располагает многими инструментами, которые дадут ему возможность расколоть Альянс, если он все-таки решит это сделать.

НАТО оказался в зоне риска

По убеждению специалистов, для того чтобы фактически уничтожить Альянс без официального выхода из него, команда Дональда Трампа может попытаться подорвать доверие к блоку.

Что важно понимать, именно доверие лежит в основе самого существования Североатлантического союза.

Своим мнением поделился доцент кафедры международной безопасности и стратегии в Эксетерском университете Великобритании Дэвид Благден.

По словам последнего, все, что действительно нужно, это чтобы страны НАТО усомнились в приверженности Америки статье 5, а также чтобы противники НАТО усомнились в этом.

Я думаю, дело не столько в формальном процессе выхода из Альянса, а больше в сомнениях, которые начинают закрадываться в вопросе, действительно ли США будут там, — выступил с заявлением по этому поводу Нил Мелвин, директор по международной безопасности в аналитическом центре Королевского объединенного института оборонных исследований. Поделиться

Существует высокая вероятность того, что Трамп может публично намекнуть, что Штаты будут защищать только те государства НАТО, которые тратят на оборону то, что администрация сочтет достаточным.