Украина может получить защиту от НАТО без членства — как это работает

Украина может получить гарантии безопасности по 5-й статье НАТО без вступления в Альянс — это открытый вопрос, который активно обсуждают союзники в рамках блока. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Виткофф.

Что НАТО может предложить Украине

По словам Стива Виткоффа, пока Украина не может стать полноценным членом Альянса из-за позиции России и США.

Более того, он начал утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак фактически признали невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

Что важно понимать, ни Зеленский, ни Ермак публично об этом никогда не заявляли.

Я думаю, что Зеленский и у него правая рука Ермак, они в значительной степени признали, что не собираются быть членами НАТО. Стив Виткофф Спецпосланник президента США Дональда Трампа

На этом фоне американское чиновник официально подтвердил, что продолжаются обсуждения о возможном распространении на Украину принципа коллективной обороны, предусмотренного 5-й статьей договора НАТО.