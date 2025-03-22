Украина может получить защиту от НАТО без членства — как это работает
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Украина может получить защиту от НАТО без членства — как это работает

Что НАТО может предложить Украине
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Источник:  online.ua

Украина может получить гарантии безопасности по 5-й статье НАТО без вступления в Альянс — это открытый вопрос, который активно обсуждают союзники в рамках блока. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Виткофф.

Главные тезисы

  • Украина пока не может вступить в НАТО из-за позиции России и США, но рассматривается альтернативный вариант получения защиты.
  • Обсуждение возможного распространения принципа коллективной обороны на Украину остается актуальным на международной арене.

Что НАТО может предложить Украине

По словам Стива Виткоффа, пока Украина не может стать полноценным членом Альянса из-за позиции России и США.

Более того, он начал утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак фактически признали невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

Что важно понимать, ни Зеленский, ни Ермак публично об этом никогда не заявляли.

Я думаю, что Зеленский и у него правая рука Ермак, они в значительной степени признали, что не собираются быть членами НАТО.

Стив Виткофф

Стив Виткофф

Спецпосланник президента США Дональда Трампа

На этом фоне американское чиновник официально подтвердил, что продолжаются обсуждения о возможном распространении на Украину принципа коллективной обороны, предусмотренного 5-й статьей договора НАТО.

Как утверждает Стив Виткофф, вопрос предоставления Украине такой защиты со стороны США или европейских стран остается предметом дискуссии.

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