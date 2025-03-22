По словам спецпосланника президента США Стива Виткоффа, оккупированный россиянами полуостров Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются наибольшими препятствиями для окончания войны, которую Россия ведет против Украины.
Главные тезисы
- Виткофф упомянул о псевдореферендумах, которые проводила Россия, однако не признал тот факт, что они сфальсифицированы.
- По его мнению, для завершения войны необходимо решить конституционные вопросы.
Виткофф назвал "проблемами" Крым и другие регионы Украины
Своим видением этого вопроса спецпредставитель Дональда Трампа поделился во время интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.
Сначала он заявил, что украинские территории, полностью или частично оккупированные страной-агрессорой РФ — русскоязычные, однако это заявление не соответствует действительности, ведь там также много украиноязычного населения.
Затем Виткофф упомянул о псевдореферендумах, которые проводила Россия, и добавил, что подавляющее большинство людей якобы подтвердили, что они хотят быть под властью РФ. Однако американский чиновник проигнорировал тот факт, что все результаты этих референдумов были сфальсифицированы.
По словам Виткоффа, сейчас продолжается "очень положительный разговор", однако главная проблема до сих пор не решена.
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