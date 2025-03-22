По словам спецпосланника президента США Стива Виткоффа, оккупированный россиянами полуостров Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются наибольшими препятствиями для окончания войны, которую Россия ведет против Украины.

Виткофф назвал "проблемами" Крым и другие регионы Украины

Своим видением этого вопроса спецпредставитель Дональда Трампа поделился во время интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Сначала он заявил, что украинские территории, полностью или частично оккупированные страной-агрессорой РФ — русскоязычные, однако это заявление не соответствует действительности, ведь там также много украиноязычного населения.

Затем Виткофф упомянул о псевдореферендумах, которые проводила Россия, и добавил, что подавляющее большинство людей якобы подтвердили, что они хотят быть под властью РФ. Однако американский чиновник проигнорировал тот факт, что все результаты этих референдумов были сфальсифицированы.

Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта, — заявил он. Поделиться

По словам Виткоффа, сейчас продолжается "очень положительный разговор", однако главная проблема до сих пор не решена.