Завершение войны. У Трампа назвали ключевые "препятствия"
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Завершение войны. У Трампа назвали ключевые "препятствия"

Трамп
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Источник:  online.ua

По словам спецпосланника президента США Стива Виткоффа, оккупированный россиянами полуостров Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются наибольшими препятствиями для окончания войны, которую Россия ведет против Украины.

Главные тезисы

  • Виткофф упомянул о псевдореферендумах, которые проводила Россия, однако не признал тот факт, что они сфальсифицированы.
  • По его мнению, для завершения войны необходимо решить конституционные вопросы.

Виткофф назвал "проблемами" Крым и другие регионы Украины

Своим видением этого вопроса спецпредставитель Дональда Трампа поделился во время интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Сначала он заявил, что украинские территории, полностью или частично оккупированные страной-агрессорой РФ — русскоязычные, однако это заявление не соответствует действительности, ведь там также много украиноязычного населения.

Затем Виткофф упомянул о псевдореферендумах, которые проводила Россия, и добавил, что подавляющее большинство людей якобы подтвердили, что они хотят быть под властью РФ. Однако американский чиновник проигнорировал тот факт, что все результаты этих референдумов были сфальсифицированы.

Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта, — заявил он.

По словам Виткоффа, сейчас продолжается "очень положительный разговор", однако главная проблема до сих пор не решена.

Это слон в комнате. Слон в комнате — это конституционные вопросы внутри Украины относительно того, что они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если это признает? Это и есть центральный вопрос конфликта. Абсолютно.

Стив Виткофф

Стив Виткофф

Спецпосланник президента США Дональда Трампа

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