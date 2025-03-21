Трамп меняет санкционную политику США относительно России
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Экономика
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Трамп меняет санкционную политику США относительно России

Трамп
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Источник:  Bloomberg

Как утверждают европейские чиновники, команда президента США Дональда Трампа уже сократила свое участие в усилиях, направленных на уничтожение лазейок для обхода антироссийских санкций.

Главные тезисы

  • Американские чиновники больше не участвуют в рабочих группах европейских чиновников, работающих над усилением эффективности санкционных мер.
  • Санкции против России после ее вторжения в Украину - главная точка напряжения между США и Европой.

Санкционное давление США на РФ начало слабеть

Инсайдеры журналистов в ЕС подчеркивают, что американские чиновники практически отсутствовали в нескольких рабочих группах, которые активно занимаются усилением эффективности антироссийских санкций.

Кроме того, указано, что команда Трампа в большинстве случаев игнорирует деятельность одной из групп, препятствующих России получать детали и оборудование, используемые для производства оружия.

Еще одна группа занимается мониторингом и обеспечением соблюдения установленного "Группой семи" верхнего лимита цен на российскую нефть, однако и в ней США больше не являются активными участниками.

Не понятно, приняли ли США активное решение о сворачивании своего участия, или им просто не хватает ключевых кадров. В некоторых встречах принимали участие младшие чиновники с небольшими полномочиями по принятию решений.

Что важно понимать, именно санкции, введенные против России после вторжения в Украину, становятся главной точкой напряжения между командой Дональда Трампа и лидерами Европы.

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