Трамп меняет санкционную политику США относительно России

Как утверждают европейские чиновники, команда президента США Дональда Трампа уже сократила свое участие в усилиях, направленных на уничтожение лазейок для обхода антироссийских санкций.
Главные тезисы
- Американские чиновники больше не участвуют в рабочих группах европейских чиновников, работающих над усилением эффективности санкционных мер.
- Санкции против России после ее вторжения в Украину - главная точка напряжения между США и Европой.
Санкционное давление США на РФ начало слабеть
Инсайдеры журналистов в ЕС подчеркивают, что американские чиновники практически отсутствовали в нескольких рабочих группах, которые активно занимаются усилением эффективности антироссийских санкций.
Кроме того, указано, что команда Трампа в большинстве случаев игнорирует деятельность одной из групп, препятствующих России получать детали и оборудование, используемые для производства оружия.
Еще одна группа занимается мониторингом и обеспечением соблюдения установленного "Группой семи" верхнего лимита цен на российскую нефть, однако и в ней США больше не являются активными участниками.
Что важно понимать, именно санкции, введенные против России после вторжения в Украину, становятся главной точкой напряжения между командой Дональда Трампа и лидерами Европы.
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