Трамп меняет санкционную политику США относительно России

Как утверждают европейские чиновники, команда президента США Дональда Трампа уже сократила свое участие в усилиях, направленных на уничтожение лазейок для обхода антироссийских санкций.

Санкционное давление США на РФ начало слабеть

Инсайдеры журналистов в ЕС подчеркивают, что американские чиновники практически отсутствовали в нескольких рабочих группах, которые активно занимаются усилением эффективности антироссийских санкций.

Кроме того, указано, что команда Трампа в большинстве случаев игнорирует деятельность одной из групп, препятствующих России получать детали и оборудование, используемые для производства оружия.

Еще одна группа занимается мониторингом и обеспечением соблюдения установленного "Группой семи" верхнего лимита цен на российскую нефть, однако и в ней США больше не являются активными участниками.

Не понятно, приняли ли США активное решение о сворачивании своего участия, или им просто не хватает ключевых кадров. В некоторых встречах принимали участие младшие чиновники с небольшими полномочиями по принятию решений. Поделиться

Что важно понимать, именно санкции, введенные против России после вторжения в Украину, становятся главной точкой напряжения между командой Дональда Трампа и лидерами Европы.