Трамп змінює санкційну політику США щодо Росії

Як стверджують європейські чиновники, команда президента США Дональда Трампа уже скоротила свою участь у зусиллях, які націлені на знищення лазівок для обходу антиросійських санкцій.
Головні тези:
- Американські посадовці більше не беруть участь у робочих групах європейських чиновників, які працюють над посиленням ефективності санкційних заходів.
- Санкції проти Росії після її вторгнення в Україну є головною точкою напруги між США та Європою.
Санкційний тиск США на РФ почав зменшуватися
Інсайдери журналістів у ЄС наголошують, що американські посадовці були практично відсутні в кількох робочих групах, які активно займаються посиленням ефективності антиросійських санкцій.
Окрім того, вказано, що команда Трампа у більшості випадків ігнорує діяльність однієї з груп, яка перешкоджає Росії отримувати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї.
Ще одна група займається моніторингом та забезпечення дотримання встановленого "Групою семи" верхнього ліміту цін на російську нафту, однак і в ній США більше не є активними учасниками.
Що важливо розуміти, саме санкції, які були введені проти Росії після вторгнення в Україну, стають головною точкою напруги між командою Дональда Трампа та лідерами Європи.
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