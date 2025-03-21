Трамп змінює санкційну політику США щодо Росії

Як стверджують європейські чиновники, команда президента США Дональда Трампа уже скоротила свою участь у зусиллях, які націлені на знищення лазівок для обходу антиросійських санкцій.

Санкційний тиск США на РФ почав зменшуватися

Інсайдери журналістів у ЄС наголошують, що американські посадовці були практично відсутні в кількох робочих групах, які активно займаються посиленням ефективності антиросійських санкцій.

Окрім того, вказано, що команда Трампа у більшості випадків ігнорує діяльність однієї з груп, яка перешкоджає Росії отримувати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї.

Ще одна група займається моніторингом та забезпечення дотримання встановленого "Групою семи" верхнього ліміту цін на російську нафту, однак і в ній США більше не є активними учасниками.

Не зрозуміло, чи США ухвалили активне рішення про згортання своєї участі, чи їм просто не вистачає ключових кадрів. В деяких зустрічах брали участь молодші посадовці з невеликими повноваженнями щодо прийняття рішень. Поширити

Що важливо розуміти, саме санкції, які були введені проти Росії після вторгнення в Україну, стають головною точкою напруги між командою Дональда Трампа та лідерами Європи.