За словами спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, окупований росіянами півострів Крим та і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" є найбільшими перешкодами для закінчення війни, яку Росія веде проти України.

Віткофф розповів, про що не можуть домовити Україна та РФ

Своїм баченням цього питання спецпредставник Дональда Трампа поділився під час інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Спочатку він заявив, що українські території, які повністю або частково окуповані країною-агресоркою РФ — російськомовні, однак ця заява не відповідає дійсності, адже там також багато україномовного населення.

Потім Віткофф згадав про були псевдореферендуми, які проводила Росія, й додав, що переважна більшість людей нібито підтвердили, що вони хочуть бути під владою РФ. Однак американський чиновник проігнорував той факт, що усі результати цих “референдумів” були сфальсифіковані.

Я вважаю, що це ключове питання конфлікту, — заявив він. Поширити

За словами Віткоффа, наразі триває “дуже позитивна розмова”, однак головна проблема досі не вирішена.