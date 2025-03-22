Завершення війни. У Трампа назвали ключові "перешкоди"
Категорія
Політика
Дата публікації

Завершення війни. У Трампа назвали ключові "перешкоди"

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

За словами спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, окупований росіянами півострів Крим та і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" є найбільшими перешкодами для закінчення війни, яку Росія веде проти України.

Головні тези:

  • Віткофф згадав про псевдореферендуми, які проводила Росія, однак не визнав той факт, що вони сфальсифіковані.
  • На його думку, для завершення війни необхідно вирішити конституційні питання.

Віткофф розповів, про що не можуть домовити Україна та РФ

Своїм баченням цього питання спецпредставник Дональда Трампа поділився під час інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Спочатку він заявив, що українські території, які повністю або частково окуповані країною-агресоркою РФ — російськомовні, однак ця заява не відповідає дійсності, адже там також багато україномовного населення.

Потім Віткофф згадав про були псевдореферендуми, які проводила Росія, й додав, що переважна більшість людей нібито підтвердили, що вони хочуть бути під владою РФ. Однак американський чиновник проігнорував той факт, що усі результати цих “референдумів” були сфальсифіковані.

Я вважаю, що це ключове питання конфлікту, — заявив він.

За словами Віткоффа, наразі триває “дуже позитивна розмова”, однак головна проблема досі не вирішена.

Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті — це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно.

Стів Віткофф

Стів Віткофф

Спецпосланець президента США Дональда Трампа

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО оцінив шанси на швидке завершення війни РФ проти України
Рютте
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Старий фокус. Що не так з переговорами Трампа та Путіна
Трамп та Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп змінює санкційну політику США щодо Росії
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?