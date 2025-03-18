Генсек НАТО оцінив шанси на швидке завершення війни РФ проти України

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, він "повністю вірить" у здатність американського лідера Дональда Трампа добитися припинення вогню на фронті, а також успішної мирної угоди щодо України.

Рютте вірить у можливості Трампа

Як зазначив генсек НАТО, він вважає "чудовим" те, що представники України та США погодили пропозицію про припинення вогню на зустрічі в Саудівській Аравії минулого тижня.

Марк Рютте не погоджується з тезою про те, що Дональд Трамп занадто довіряє російському диктатору Володимиру Путіна

На цьому тлі генеральний секретар Альянсу нагадав про те, що президент США дуже добре знає нелегітимного главу Кремля ще з його першої каденції.

Тому Дональд Трамп знає, як він повинен переконатися, що він зможе укласти угоду. Я повністю в це вірю. Марк Рютте Генсек НАТО

Як уже згадувалося раніше, Марк Рютте публічно заговорив про відновлення відносин з Росією.

На його переконання, для НАТО це матиме сенс, коли РФ закінчить війну проти України.