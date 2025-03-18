Чого очікувати від Путіна після завершення війни — попередження Чехії

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, навіть якщо в Україні вдасться досягти справедливого та тривалого миру. На переконання прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, він може розпочати нову війну протягом наступних кількох років.
Головні тези:
- Чехія закликає ЄС зосередитися на власній безпеці та переглянути свою зелену політику.
- Фіала також нагадав, що Європа більше не повинна покладатися на допомогу з боку США.
Європа повинна готуватися до різних сценаріїв
Як стверджує Петр Фіала, ситуація настільки серйозна, що її просто не можна ігнорувати й робити вигляд, що загрози немає.
Він також озвучив прогноз, що країні-агресорці РФ знадобиться від 4 до 6 років, щоб підготуватися до нової війни.
На цьому тлі Фіала закликав країни ЄС не втрачати час, а готуватися до потенційного конфлікту.
Він також нагадав, що офіційний Брюссель уже отримав чіткий сигнал від команди президента США Дональда Трампа щодо того, що Європа повинна самостійно подбати про власну оборону і почати більше озброюватися.
На його переконання, просто зараз ЄС повинен зціпити зуби та активно вливати кошту у власну безпеку.
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