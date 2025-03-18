Чого очікувати від Путіна після завершення війни — попередження Чехії
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Чого очікувати від Путіна після завершення війни — попередження Чехії

Петр Фіала
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Джерело:  Novinky.cz

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, навіть якщо в Україні вдасться досягти справедливого та тривалого миру. На переконання прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, він може розпочати нову війну протягом наступних кількох років.

Головні тези:

  • Чехія закликає ЄС зосередитися на власній безпеці та переглянути свою зелену політику.
  • Фіала також нагадав, що Європа більше не повинна покладатися на допомогу з боку США.

Європа повинна готуватися до різних сценаріїв

Як стверджує Петр Фіала, ситуація настільки серйозна, що її просто не можна ігнорувати й робити вигляд, що загрози немає.

Він також озвучив прогноз, що країні-агресорці РФ знадобиться від 4 до 6 років, щоб підготуватися до нової війни.

На цьому тлі Фіала закликав країни ЄС не втрачати час, а готуватися до потенційного конфлікту.

Він також нагадав, що офіційний Брюссель уже отримав чіткий сигнал від команди президента США Дональда Трампа щодо того, що Європа повинна самостійно подбати про власну оборону і почати більше озброюватися.

Ми повинні мати щось в руках, щоб стримувати Росію, — наголосив прем'єр-міністр Чехії.

На його переконання, просто зараз ЄС повинен зціпити зуби та активно вливати кошту у власну безпеку.

Європа повинна переглянути свою зелену політику, так званий Green Deal, і замість декарбонізації інвестувати в озброєння. Вороги не чекають, поки Європа завершить свій зелений перехід, — сказав Фіала.

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