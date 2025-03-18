Чого очікувати від Путіна після завершення війни — попередження Чехії

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, навіть якщо в Україні вдасться досягти справедливого та тривалого миру. На переконання прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, він може розпочати нову війну протягом наступних кількох років.

Європа повинна готуватися до різних сценаріїв

Як стверджує Петр Фіала, ситуація настільки серйозна, що її просто не можна ігнорувати й робити вигляд, що загрози немає.

Він також озвучив прогноз, що країні-агресорці РФ знадобиться від 4 до 6 років, щоб підготуватися до нової війни.

На цьому тлі Фіала закликав країни ЄС не втрачати час, а готуватися до потенційного конфлікту.

Він також нагадав, що офіційний Брюссель уже отримав чіткий сигнал від команди президента США Дональда Трампа щодо того, що Європа повинна самостійно подбати про власну оборону і почати більше озброюватися.

Ми повинні мати щось в руках, щоб стримувати Росію, — наголосив прем'єр-міністр Чехії. Поширити

На його переконання, просто зараз ЄС повинен зціпити зуби та активно вливати кошту у власну безпеку.