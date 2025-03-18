Конфіскація російських активів. Що замислили союзники України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Конфіскація російських активів. Що замислили союзники України

ЄС
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Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, Євросоюз та Велика Британія нещодавно активізувати перемовини щодо конфіскації заморожених російських активів. Головна мета — посилення тиск на РФ напередодні підписання потенційної мирної угоди щодо завершення війни.

Головні тези:

  • Брюссель та Лондон обговорюють інноваційні ініціативи для підвищення фінансування оборони.
  • Деякі країни, у тому числі Бельгія та Німеччина, виступають проти конфіскації російських активів.

Союзники України активно обговорюють конфіскацію заморожених активів РФ

Згідно з даними журналістів, шеф британської дипломатії Девід Леммі та головна європейська дипломатка Кая Каллас обговорюють "інноваційні ініціативи".

Вони мають на меті збільшити фінансування європейської оборони та підвищення військової готовності.

Окрім того, у центрі уваги будуть юридичні і фінансові механізми, що дадуть можливість Європі конфіскувати мільярди доларів російських активів.

Як стверджують анонімні джерела, попри досягнутий прогрес, деякі країни, такі як Бельгія та Німеччина, все ще виступають проти цього через побоювання щодо порушення принципу державного імунітету в міжнародному праві та можливих наслідків для євро.

Європа намагається посилити тиск на Росію напередодні чергової телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Путіним, яка має відбутися у вівторок. США закликають Росію погодитися на 30-денне перемир’я, яке Україна готова прийняти.

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