Конфіскація російських активів. Що замислили союзники України

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, Євросоюз та Велика Британія нещодавно активізувати перемовини щодо конфіскації заморожених російських активів. Головна мета — посилення тиск на РФ напередодні підписання потенційної мирної угоди щодо завершення війни.

Союзники України активно обговорюють конфіскацію заморожених активів РФ

Згідно з даними журналістів, шеф британської дипломатії Девід Леммі та головна європейська дипломатка Кая Каллас обговорюють "інноваційні ініціативи".

Вони мають на меті збільшити фінансування європейської оборони та підвищення військової готовності.

Окрім того, у центрі уваги будуть юридичні і фінансові механізми, що дадуть можливість Європі конфіскувати мільярди доларів російських активів.

Як стверджують анонімні джерела, попри досягнутий прогрес, деякі країни, такі як Бельгія та Німеччина, все ще виступають проти цього через побоювання щодо порушення принципу державного імунітету в міжнародному праві та можливих наслідків для євро.