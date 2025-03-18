Конфискация российских активов. Что задумали союзники Украины

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, Евросоюз и Великобритания недавно активизировали переговоры по конфискации замороженных российских активов. Главная цель — усиление давления на РФ накануне подписания потенциального мирного соглашения для завершения войны.

Союзники Украины активно обсуждают конфискацию замороженных активов РФ

Согласно данным журналистов, шеф британской дипломатии Дэвид Лемми и главная европейская дипломатка Кая Каллас обсуждают "инновационные инициативы".

Они призваны увеличить финансирование европейской обороны и повышение военной готовности.

Кроме того, в центре внимания будут юридические и финансовые механизмы, позволяющие Европе конфисковать миллиарды долларов российских активов.

Как утверждают анонимные источники, несмотря на достигнутый прогресс, некоторые страны, такие как Бельгия и Германия, все еще выступают против этого из-за опасений нарушения принципа государственного иммунитета в международном праве и возможных последствий для евро.