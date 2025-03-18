Конфискация российских активов. Что задумали союзники Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Конфискация российских активов. Что задумали союзники Украины

ЕС
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, Евросоюз и Великобритания недавно активизировали переговоры по конфискации замороженных российских активов. Главная цель — усиление давления на РФ накануне подписания потенциального мирного соглашения для завершения войны.

Главные тезисы

  • Брюссель и Лондон обсуждают инновационные инициативы по повышению финансирования обороны.
  • Некоторые страны, включая Бельгию и Германию, выступают против конфискации российских активов.

Союзники Украины активно обсуждают конфискацию замороженных активов РФ

Согласно данным журналистов, шеф британской дипломатии Дэвид Лемми и главная европейская дипломатка Кая Каллас обсуждают "инновационные инициативы".

Они призваны увеличить финансирование европейской обороны и повышение военной готовности.

Кроме того, в центре внимания будут юридические и финансовые механизмы, позволяющие Европе конфисковать миллиарды долларов российских активов.

Как утверждают анонимные источники, несмотря на достигнутый прогресс, некоторые страны, такие как Бельгия и Германия, все еще выступают против этого из-за опасений нарушения принципа государственного иммунитета в международном праве и возможных последствий для евро.

Европа пытается усилить давление на Россию в преддверии очередного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным, который должен состояться во вторник. США призывают Россию согласиться на 30-дневное перемирие, которое Украина готова принять.

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