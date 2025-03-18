Конфискация российских активов. Что задумали союзники Украины

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, Евросоюз и Великобритания недавно активизировали переговоры по конфискации замороженных российских активов. Главная цель — усиление давления на РФ накануне подписания потенциального мирного соглашения для завершения войны.
Главные тезисы
- Брюссель и Лондон обсуждают инновационные инициативы по повышению финансирования обороны.
- Некоторые страны, включая Бельгию и Германию, выступают против конфискации российских активов.
Союзники Украины активно обсуждают конфискацию замороженных активов РФ
Согласно данным журналистов, шеф британской дипломатии Дэвид Лемми и главная европейская дипломатка Кая Каллас обсуждают "инновационные инициативы".
Они призваны увеличить финансирование европейской обороны и повышение военной готовности.
Кроме того, в центре внимания будут юридические и финансовые механизмы, позволяющие Европе конфисковать миллиарды долларов российских активов.
Как утверждают анонимные источники, несмотря на достигнутый прогресс, некоторые страны, такие как Бельгия и Германия, все еще выступают против этого из-за опасений нарушения принципа государственного иммунитета в международном праве и возможных последствий для евро.
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