Глава Нацразведки США шокировала мир заявлением об отношениях Трампа и Путина

По словам главы Национальной разведки США Тулси Габбард, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин – "очень хорошие друзья".
Главные тезисы
- Заявление Тулси Габбард о дружеских отношениях Трампа и Путина спровоцировало бурные обсуждения.
- По ее словам, политики пробуют усилить сотрудничество между странами с фокусом на мир.
Глава Нацразведки США назвала Трампа и Путина "очень хорошими друзьями"
Тулси Габбард заявила журналистам, что прямо сейчас глава Белого дома и кремлевский диктатор якобы сконцентрированы на поиске путей укрепления связей между Штатами и Россией.
Как утверждает последние, связи между официальными Вашингтоном и Москвой имеют "очень давние корни".
Глава Нацразведки США добавила, что Дональд Трамп намерен расширять отношения, сосредоточенные "вокруг мира, процветания, свободы и безопасности".
Что важно понимать, 18 марта должны состояться новые переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по поводу завершения войны России против Украины.
Американские власти заявили, что глава Белого дома "полнен решимости" заключить мирное соглашение как можно скорее.
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