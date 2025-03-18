Глава Нацразведки США шокировала мир заявлением об отношениях Трампа и Путина
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Политика
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Глава Нацразведки США шокировала мир заявлением об отношениях Трампа и Путина

Глава Нацразведки США назвала Трампа и Путина "очень хорошими друзьями"
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Источник:  Sky News

По словам главы Национальной разведки США Тулси Габбард, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин – "очень хорошие друзья".

Главные тезисы

  • Заявление Тулси Габбард о дружеских отношениях Трампа и Путина спровоцировало бурные обсуждения.
  • По ее словам, политики пробуют усилить сотрудничество между странами с фокусом на мир.

Глава Нацразведки США назвала Трампа и Путина "очень хорошими друзьями"

Тулси Габбард заявила журналистам, что прямо сейчас глава Белого дома и кремлевский диктатор якобы сконцентрированы на поиске путей укрепления связей между Штатами и Россией.

Как утверждает последние, связи между официальными Вашингтоном и Москвой имеют "очень давние корни".

Глава Нацразведки США добавила, что Дональд Трамп намерен расширять отношения, сосредоточенные "вокруг мира, процветания, свободы и безопасности".

У нас есть два лидера двух крупных стран, которые очень хорошие друзья и очень сосредоточены на том, как мы можем укрепить общие цели и общие интересы, — заявила Тулси Габбард.

Что важно понимать, 18 марта должны состояться новые переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по поводу завершения войны России против Украины.

Американские власти заявили, что глава Белого дома "полнен решимости" заключить мирное соглашение как можно скорее.

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