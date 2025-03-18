По словам главы Национальной разведки США Тулси Габбард, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин – "очень хорошие друзья".

Глава Нацразведки США назвала Трампа и Путина "очень хорошими друзьями"

Тулси Габбард заявила журналистам, что прямо сейчас глава Белого дома и кремлевский диктатор якобы сконцентрированы на поиске путей укрепления связей между Штатами и Россией.

Как утверждает последние, связи между официальными Вашингтоном и Москвой имеют "очень давние корни".

Глава Нацразведки США добавила, что Дональд Трамп намерен расширять отношения, сосредоточенные "вокруг мира, процветания, свободы и безопасности".

У нас есть два лидера двух крупных стран, которые очень хорошие друзья и очень сосредоточены на том, как мы можем укрепить общие цели и общие интересы, — заявила Тулси Габбард. Поделиться

Что важно понимать, 18 марта должны состояться новые переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по поводу завершения войны России против Украины.