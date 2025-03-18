По словам американского лидера Дональда Трампа, многие элементы мирного соглашения касательно войны России против Украины уже были согласованы с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп считает, что война движется к завершению

Глава Белого дома официально подтвердил, что его новые переговоры с нелегитимным главой Кремля состоится утром 18 марта (по североамериканскому восточному времени).

Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и другие погибают. Дональд Трамп Президент США

Более того, американский лидер добавил, что "еженедельно в войне погибают 2 500 солдат с обеих сторон", хотя не предоставил никаких подтверждений своим громким заявлениям.

Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным, — добавил глава Белого дома. Поделиться

К слову, недавно от своих анонимных источников издание Semafor узнало, что Дональд Трамп рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

Также стало известно, что американская разведка доложила президенту США о реальных планах Путина.