По словам американского лидера Дональда Трампа, многие элементы мирного соглашения касательно войны России против Украины уже были согласованы с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Дональд Трамп убежден, что война скоро закончится.
- Президент США активно готовится к новым переговорам с Путиным.
Трамп считает, что война движется к завершению
Глава Белого дома официально подтвердил, что его новые переговоры с нелегитимным главой Кремля состоится утром 18 марта (по североамериканскому восточному времени).
Более того, американский лидер добавил, что "еженедельно в войне погибают 2 500 солдат с обеих сторон", хотя не предоставил никаких подтверждений своим громким заявлениям.
К слову, недавно от своих анонимных источников издание Semafor узнало, что Дональд Трамп рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о завершении войны.
Также стало известно, что американская разведка доложила президенту США о реальных планах Путина.
Как оказалось, российский диктатор до сих пор не отказался от своей главной цели — захватить всю территорию Украины.
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