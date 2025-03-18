За словами американського лідера Дональда Трампа, багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України уже були узгоджені з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп вважає, що війна рухається до завершення

Очільник Білого дому офіційно підтвердив, що його нові переговори з нелегітимним главою Кремля відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом).

Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть. Дональд Трамп Президент США

Ба більше, американський лідер додав, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не надав жодних підтверджень своїм гучним заявам.

Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом Путіним, — додав очільник Білого дому. Поширити

До слова, нещодавно від своїх анонімних джерел видання Semafor дізналося, що наразі Дональд Трамп розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про завершення війни.

Також стало відомо, що американська розвідка доповіла президенту США про реальні плани Путіна.