Завершення війни. Трамп оцінив переговори з Путіним
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Завершення війни. Трамп оцінив переговори з Путіним

Трамп
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Джерело:  online.ua

За словами американського лідера Дональда Трампа, багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України уже були узгоджені з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Дональд Трамп переконаний, що війна незабаром закінчиться.
  • Президент США активно готується до нових переговорів з Путіним.

Трамп вважає, що війна рухається до завершення

Очільник Білого дому офіційно підтвердив, що його нові переговори з нелегітимним главою Кремля відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом).

Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ба більше, американський лідер додав, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не надав жодних підтверджень своїм гучним заявам.

Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом Путіним, — додав очільник Білого дому.

До слова, нещодавно від своїх анонімних джерел видання Semafor дізналося, що наразі Дональд Трамп розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про завершення війни.

Також стало відомо, що американська розвідка доповіла президенту США про реальні плани Путіна.

Як виявилося, російський диктатор досі не відмовився від свої головної мети — захопити всю територію України.

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