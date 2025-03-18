Як змінилася ситуація на фронті — звіт Генштабу

Протягом минулої доби українські воїни встигли ліквідувати 1560 російських загарбників, а також
знищили 8 танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, 3 засоби ППО ворога.
Головні тези:
- Генштаб ЗСУ зафіксував 155 бойових зіткнень на фронті протягом 17 березня.
- Армія РФ здійснила значну кількість авіаційних та артилерійських ударів по позиціях українських військових та мирних мешканцях.
Втрати армії РФ станом на 18 березня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 897 010 (+1 560) осіб,
танків — 10 352 (+8) од,
бойових броньованих машин — 21 509 (+20) од,
артилерійських систем — 2 4640 (+42) од,
РСЗВ — 1 319 (+1) од,
засобів ППО — 1 107 (+3) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29 616 (+149) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 40 892 (+107) од,
спеціальної техніки — 3 780 (+2) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.
17 березня армія РФ завдала по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинула 139 КАБ, а також використала для атак 2506 дронів-камікадзе.
Ба більше, противник здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 — із реактивних систем залпового вогню.
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