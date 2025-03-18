Трамп публічно визнав тиск на Зеленського у Білому домі
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Політика
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Трамп публічно визнав тиск на Зеленського у Білому домі

Трамп розкрив реальні причини скандалу у Білому домі
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Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп зізнався, що його конфлікт з українським колегою Володимиром Зеленським під час візиту останнього до Вашингтона була елементом стратегії тиску на Україну. За словами президента США, таким чином він, мовляв, хотів добитися від Києва необхідних йому рішень та кроків.

Головні тези:

  • Відверте зізнання Трампа спровокувало обурення громадськості та матиме свої наслідки для міжнародних відносин.
  • Володимир Зеленський на цю гучну заяву поки не відреагував.

Трамп розкрив реальні причини скандалу в Білому домі

Як зазначив президент США, він та його команда хотіли “змусити Україну робити правильні речі”.

Дональд Трамп також додав, що це була непроста ситуація.

Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони (Україна — ред.) роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому вкотре повторив, що на полі бою гине дуже багато людей, а він, мовляв, робить все можливе, щоб це зупинити.

Журналісти попросили Дональда Трампа прокоментувати факт припинення постачання зброї та розвідданих Україні.

Президент США цинічно збрехав, що це рішення не мало жодних наслідків для воїнів ЗСУ в Курській області Росії.

Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки, я думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся — це людяність.

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