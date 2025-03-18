Трамп публічно визнав тиск на Зеленського у Білому домі

Американський лідер Дональд Трамп зізнався, що його конфлікт з українським колегою Володимиром Зеленським під час візиту останнього до Вашингтона була елементом стратегії тиску на Україну. За словами президента США, таким чином він, мовляв, хотів добитися від Києва необхідних йому рішень та кроків.
Головні тези:
- Відверте зізнання Трампа спровокувало обурення громадськості та матиме свої наслідки для міжнародних відносин.
- Володимир Зеленський на цю гучну заяву поки не відреагував.
Трамп розкрив реальні причини скандалу в Білому домі
Як зазначив президент США, він та його команда хотіли “змусити Україну робити правильні речі”.
Дональд Трамп також додав, що це була непроста ситуація.
На цьому тлі очільник Білого дому вкотре повторив, що на полі бою гине дуже багато людей, а він, мовляв, робить все можливе, щоб це зупинити.
Журналісти попросили Дональда Трампа прокоментувати факт припинення постачання зброї та розвідданих Україні.
Президент США цинічно збрехав, що це рішення не мало жодних наслідків для воїнів ЗСУ в Курській області Росії.
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