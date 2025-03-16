Офіційні Вашингтон та Москва активно проводять підготовку до майбутньої зустрічі американського лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Це офіційно підтвердив помічник нелегітимного глави Кремля Юрій Ушаков.

Трамп та Путін все-таки готуються до зустрічі

За словами Юрія Ушакова, саме тема майбутніх переговорів активно обговорюється Кремлем та Білим домом.

Ми готуємося до зустрічі, і вона буде організована, щойно з'явиться необхідність для цього, — заявив помічник російського диктатора. Поширити

Ушаков також офіційно підтвердив, що контакти між офіційними Москвою та Вашингтоном підтримуються, однак поки що не на рівні глав держав.

За його словами, телефонні перемовини і зустріч Путіна і Трампа "можна організувати досить швидко, коли в цьому виникне необхідність".

Наразі Юрій Ушаков не називає конкретних дат.

Як уже згадувалося раніше, 13-14 березня спецпосланець США Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів із Путіним. Після цієї зустрічі у Штатах заявили про "обережний оптимізм".

Також 16 березня стало відомо, що глава Держдепу США Марко Рубіо провів розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.