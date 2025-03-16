У Кремлі оцінили ймовірність зустрічі Трампа та Путіна
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У Кремлі оцінили ймовірність зустрічі Трампа та Путіна

Путін і Трамп
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Джерело:  online.ua

Офіційні Вашингтон та Москва активно проводять підготовку до майбутньої зустрічі американського лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Це офіційно підтвердив помічник нелегітимного глави Кремля Юрій Ушаков.

Головні тези:

  • Контакти між країнами підтримуються, а зустріч Путіна і Трампа можлива у найближчому майбутньому.
  • 13-14 березня спецпосланець США відвідав Москву для переговорів з Путіним, що посприяло появі оптимізму у команди Дональда Трампа.

Трамп та Путін все-таки готуються до зустрічі

За словами Юрія Ушакова, саме тема майбутніх переговорів активно обговорюється Кремлем та Білим домом.

Ми готуємося до зустрічі, і вона буде організована, щойно з'явиться необхідність для цього, — заявив помічник російського диктатора.

Ушаков також офіційно підтвердив, що контакти між офіційними Москвою та Вашингтоном підтримуються, однак поки що не на рівні глав держав.

За його словами, телефонні перемовини і зустріч Путіна і Трампа "можна організувати досить швидко, коли в цьому виникне необхідність".

Наразі Юрій Ушаков не називає конкретних дат.

Як уже згадувалося раніше, 13-14 березня спецпосланець США Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів із Путіним. Після цієї зустрічі у Штатах заявили про "обережний оптимізм".

Також 16 березня стало відомо, що глава Держдепу США Марко Рубіо провів розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

У центрі уваги дипломатів — "подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії. Вони домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між Сполученими Штатами і Росією".

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