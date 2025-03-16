У Кремлі оцінили ймовірність зустрічі Трампа та Путіна

Офіційні Вашингтон та Москва активно проводять підготовку до майбутньої зустрічі американського лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Це офіційно підтвердив помічник нелегітимного глави Кремля Юрій Ушаков.
Головні тези:
- Контакти між країнами підтримуються, а зустріч Путіна і Трампа можлива у найближчому майбутньому.
- 13-14 березня спецпосланець США відвідав Москву для переговорів з Путіним, що посприяло появі оптимізму у команди Дональда Трампа.
Трамп та Путін все-таки готуються до зустрічі
За словами Юрія Ушакова, саме тема майбутніх переговорів активно обговорюється Кремлем та Білим домом.
Ушаков також офіційно підтвердив, що контакти між офіційними Москвою та Вашингтоном підтримуються, однак поки що не на рівні глав держав.
За його словами, телефонні перемовини і зустріч Путіна і Трампа "можна організувати досить швидко, коли в цьому виникне необхідність".
Наразі Юрій Ушаков не називає конкретних дат.
Як уже згадувалося раніше, 13-14 березня спецпосланець США Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів із Путіним. Після цієї зустрічі у Штатах заявили про "обережний оптимізм".
Також 16 березня стало відомо, що глава Держдепу США Марко Рубіо провів розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
У центрі уваги дипломатів — "подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії. Вони домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між Сполученими Штатами і Росією".
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