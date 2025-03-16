В Кремле оценили вероятность встречи Трампа и Путина
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В Кремле оценили вероятность встречи Трампа и Путина

Трамп и Путин все-таки готовятся к встрече
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Источник:  online.ua

Официальные Вашингтон и Москва активно проводят подготовку к предстоящей встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Это официально подтвердил помощник нелегитимного главы Кремля Юрий Ушаков.

Главные тезисы

  • Контакты между странами поддерживаются, а встреча Путина и Трампа возможна в ближайшем будущем.
  • 13-14 марта спецпосланник США посетил Москву для переговоров с Путиным, что способствовало появлению оптимизма у команды Дональда Трампа.

Трамп и Путин все-таки готовятся к встрече

По словам Юрия Ушакова, именно тема предстоящих переговоров активно обсуждается Кремлем и Белым домом.

Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого, — заявил помощник российского диктатора.

Ушаков также официально подтвердил, что контакты между официальными Москвой и Вашингтоном поддерживаются, но пока не на уровне глав государств.

По его словам, телефонные переговоры и встречу Путина и Трампа "можно организовать достаточно быстро, когда в этом возникнет необходимость".

Пока Юрий Ушаков не называет конкретных дат.

Как уже упоминалось ранее, 13-14 марта спецпосланник США Стив Виткофф посетил Москву для переговоров с Путиным. После этой встречи в Штатах заявили об "осторожном оптимизме".

Также 16 марта стало известно, что глава Госдепа США Марк Рубио провел разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В центре внимания дипломатов — "дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии”. Они договорились продолжить работу по возобновлению связи между Соединенными Штатами и Россией".

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