Официальные Вашингтон и Москва активно проводят подготовку к предстоящей встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Это официально подтвердил помощник нелегитимного главы Кремля Юрий Ушаков.

Трамп и Путин все-таки готовятся к встрече

По словам Юрия Ушакова, именно тема предстоящих переговоров активно обсуждается Кремлем и Белым домом.

Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого, — заявил помощник российского диктатора. Поделиться

Ушаков также официально подтвердил, что контакты между официальными Москвой и Вашингтоном поддерживаются, но пока не на уровне глав государств.

По его словам, телефонные переговоры и встречу Путина и Трампа "можно организовать достаточно быстро, когда в этом возникнет необходимость".

Пока Юрий Ушаков не называет конкретных дат.

Как уже упоминалось ранее, 13-14 марта спецпосланник США Стив Виткофф посетил Москву для переговоров с Путиным. После этой встречи в Штатах заявили об "осторожном оптимизме".

Также 16 марта стало известно, что глава Госдепа США Марк Рубио провел разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.