Официальные Вашингтон и Москва активно проводят подготовку к предстоящей встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Это официально подтвердил помощник нелегитимного главы Кремля Юрий Ушаков.
Главные тезисы
- Контакты между странами поддерживаются, а встреча Путина и Трампа возможна в ближайшем будущем.
- 13-14 марта спецпосланник США посетил Москву для переговоров с Путиным, что способствовало появлению оптимизма у команды Дональда Трампа.
Трамп и Путин все-таки готовятся к встрече
По словам Юрия Ушакова, именно тема предстоящих переговоров активно обсуждается Кремлем и Белым домом.
Ушаков также официально подтвердил, что контакты между официальными Москвой и Вашингтоном поддерживаются, но пока не на уровне глав государств.
По его словам, телефонные переговоры и встречу Путина и Трампа "можно организовать достаточно быстро, когда в этом возникнет необходимость".
Пока Юрий Ушаков не называет конкретных дат.
Как уже упоминалось ранее, 13-14 марта спецпосланник США Стив Виткофф посетил Москву для переговоров с Путиным. После этой встречи в Штатах заявили об "осторожном оптимизме".
Также 16 марта стало известно, что глава Госдепа США Марк Рубио провел разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В центре внимания дипломатов — "дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии”. Они договорились продолжить работу по возобновлению связи между Соединенными Штатами и Россией".
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