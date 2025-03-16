Новый лидер Канады Карни обратился к Украине и бросил вызов России

Новоизбранный премьер-министр Канады Марк Карни официально объявил, что намерен продолжать поддержку Украины и ее народа на фоне продолжающейся агрессии со стороны России. Фактически политик подтвердил, что не отказывается от курса своего предшественника Джастина Трюдо касательно сотрудничества с Киевом.
Главные тезисы
- Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня на фронте.
- Несмотря на это, Карни не будет сокращать военную поддержку для Украины, ведь она крайне важна для самообороны.
Карни настроен на сотрудничество с Украиной
Как сообщил новый лидер Канады, он провел переговоры с британским коллегой Киром Стармером, президентом Владимиром Зеленским и многими другими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к завершению войны.
Марк Карни официально подтвердил, что он и его страна поддерживают предложение о немедленном прекращении огня на поле боя.
По его словам, Канада обеспечит Украине военную поддержку, необходимую для самообороны сейчас и в будущем.
Кроме того, Марк Карни публично обратился к стране-агрессорке России и озвучил свои требования.
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