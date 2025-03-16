Новый лидер Канады Карни обратился к Украине и бросил вызов России

Новоизбранный премьер-министр Канады Марк Карни официально объявил, что намерен продолжать поддержку Украины и ее народа на фоне продолжающейся агрессии со стороны России. Фактически политик подтвердил, что не отказывается от курса своего предшественника Джастина Трюдо касательно сотрудничества с Киевом.

Карни настроен на сотрудничество с Украиной

Как сообщил новый лидер Канады, он провел переговоры с британским коллегой Киром Стармером, президентом Владимиром Зеленским и многими другими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к завершению войны.

Марк Карни официально подтвердил, что он и его страна поддерживают предложение о немедленном прекращении огня на поле боя.

По его словам, Канада обеспечит Украине военную поддержку, необходимую для самообороны сейчас и в будущем.

I spoke with Prime Minister Starmer, President Zelenskyy, and many of our closest allies this morning to discuss Ukraine’s path to peace.



Canada supports the proposal for an immediate ceasefire in Ukraine. Now, Russia must stop stalling and launching its attacks. It’s time for… — Mark Carney (@MarkJCarney) March 15, 2025

Кроме того, Марк Карни публично обратился к стране-агрессорке России и озвучил свои требования.