Новый лидер Канады Карни обратился к Украине и бросил вызов России
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Политика
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Новый лидер Канады Карни обратился к Украине и бросил вызов России

Карни
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Источник:  online.ua

Новоизбранный премьер-министр Канады Марк Карни официально объявил, что намерен продолжать поддержку Украины и ее народа на фоне продолжающейся агрессии со стороны России. Фактически политик подтвердил, что не отказывается от курса своего предшественника Джастина Трюдо касательно сотрудничества с Киевом.

Главные тезисы

  • Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня на фронте.
  • Несмотря на это, Карни не будет сокращать военную поддержку для Украины, ведь она крайне важна для самообороны.

Карни настроен на сотрудничество с Украиной

Как сообщил новый лидер Канады, он провел переговоры с британским коллегой Киром Стармером, президентом Владимиром Зеленским и многими другими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к завершению войны.

Марк Карни официально подтвердил, что он и его страна поддерживают предложение о немедленном прекращении огня на поле боя.

По его словам, Канада обеспечит Украине военную поддержку, необходимую для самообороны сейчас и в будущем.

Кроме того, Марк Карни публично обратился к стране-агрессорке России и озвучил свои требования.

Россия должна перестать тянуть время и остановить свои атаки. Пора России сесть за стол переговоров с доброй волей. Как договорились участники G7 в Шарлевуа, мы ужесточим контроль за санкциями, чтобы поощрить их соблюдение.

Марк Корни

Марк Корни

Новоизбранный премьер-министр Канады

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