По словам американского лидера Дональда Трампа, его спецпосланник Стив Виткофф не ожидал встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве 9 часов, как утверждают журналисты.

Трамп прокомментировал новые данные СМИ

Что важно понимать, недавно издание Sky News сообщило, что Виткофф не сразу встретился с Путиным во время его недавнего визита.

Согласно данным журналистов, российский диктатор в это время был занят разговором с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

Реагируя на эту информацию, Трамп заявил, что "фейковые новости как обычно взялись за дело".

По словам Трампа, он прочитал в СМИ, что Путин заставил его высокопоставленного посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов.

На самом деле, ожидания не было вообще. Остальные встречи с другими представителями России состоялись, и, очевидно, они заняли определенное время, но были очень продуктивными. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома еще раз повторил, что эти встречи были "очень продуктивными" и дали "очень хорошие" сигналы.