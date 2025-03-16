"Ждал Путина 9 часов". Трамп отреагировал на новые данные СМИ

По словам американского лидера Дональда Трампа, его спецпосланник Стив Виткофф не ожидал встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве 9 часов, как утверждают журналисты.
Главные тезисы
- Трамп злится из-за слива в СМИ информации о переговорах с Путиным.
- Он также утверждает, что встречи с представителями России были очень продуктивны и дали положительные сигналы.
Трамп прокомментировал новые данные СМИ
Что важно понимать, недавно издание Sky News сообщило, что Виткофф не сразу встретился с Путиным во время его недавнего визита.
Согласно данным журналистов, российский диктатор в это время был занят разговором с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.
Реагируя на эту информацию, Трамп заявил, что "фейковые новости как обычно взялись за дело".
По словам Трампа, он прочитал в СМИ, что Путин заставил его высокопоставленного посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов.
Глава Белого дома еще раз повторил, что эти встречи были "очень продуктивными" и дали "очень хорошие" сигналы.
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