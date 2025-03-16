"Ждал Путина 9 часов". Трамп отреагировал на новые данные СМИ
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"Ждал Путина 9 часов". Трамп отреагировал на новые данные СМИ

Трамп
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Источник:  online.ua

По словам американского лидера Дональда Трампа, его спецпосланник Стив Виткофф не ожидал встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве 9 часов, как утверждают журналисты.

Главные тезисы

  • Трамп злится из-за слива в СМИ информации о переговорах с Путиным.
  • Он также утверждает, что встречи с представителями России были очень продуктивны и дали положительные сигналы.

Трамп прокомментировал новые данные СМИ

Что важно понимать, недавно издание Sky News сообщило, что Виткофф не сразу встретился с Путиным во время его недавнего визита.

Согласно данным журналистов, российский диктатор в это время был занят разговором с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

Реагируя на эту информацию, Трамп заявил, что "фейковые новости как обычно взялись за дело".

По словам Трампа, он прочитал в СМИ, что Путин заставил его высокопоставленного посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов.

На самом деле, ожидания не было вообще. Остальные встречи с другими представителями России состоялись, и, очевидно, они заняли определенное время, но были очень продуктивными.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома еще раз повторил, что эти встречи были "очень продуктивными" и дали "очень хорошие" сигналы.

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