"Чекав Путіна 9 годин". Трамп відреагував на нові дані ЗМІ
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"Чекав Путіна 9 годин". Трамп відреагував на нові дані ЗМІ

Трамп
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Джерело:  online.ua

За словами американського лідера Дональда Трампа, його спецпосланник Стів Віткофф не чекав на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві аж 9 годин, як стверджують журналісти.

Головні тези:

  • Трамп лютує через злив у ЗМІ інформації про переговори з Путіним.
  • Він також стверджує, що зустрічі з представниками Росії були дуже продуктивними та дали позитивні сигнали.

Трамп прокоментував нові дані ЗМІ

Що важливо розуміти, нещодавно видання Sky News повідомило, що Віткофф не одразу зустрівся з Путіним під час його нещодавнього візиту.

Згідно з даними журналістів, російський диктатор у цей час був зайнятий розмовою із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

Реагуючи на цю інформацію, Трамп заявив, що "фейкові новини як завжди взялися за справу".

За словами Трампа, він прочитав у ЗМІ, що Путін примусив його високоповноважного посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад дев’ять годин.

Насправді очікування не було взагалі. Інші зустрічі з іншими представниками Росії відбулися, і, очевидно, вони зайняли певний час, але були дуже продуктивними.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому вкотре повторив, що ці зустрічі були "дуже продуктивними" та дали "дуже гарні" сигнали.

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