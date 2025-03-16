"Чекав Путіна 9 годин". Трамп відреагував на нові дані ЗМІ

За словами американського лідера Дональда Трампа, його спецпосланник Стів Віткофф не чекав на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві аж 9 годин, як стверджують журналісти.
Головні тези:
- Трамп лютує через злив у ЗМІ інформації про переговори з Путіним.
- Він також стверджує, що зустрічі з представниками Росії були дуже продуктивними та дали позитивні сигнали.
Трамп прокоментував нові дані ЗМІ
Що важливо розуміти, нещодавно видання Sky News повідомило, що Віткофф не одразу зустрівся з Путіним під час його нещодавнього візиту.
Згідно з даними журналістів, російський диктатор у цей час був зайнятий розмовою із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.
Реагуючи на цю інформацію, Трамп заявив, що "фейкові новини як завжди взялися за справу".
За словами Трампа, він прочитав у ЗМІ, що Путін примусив його високоповноважного посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад дев’ять годин.
Очільник Білого дому вкотре повторив, що ці зустрічі були "дуже продуктивними" та дали "дуже гарні" сигнали.
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