Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що армія РФ оточила тисячі українських військових у Курській області, однак це неправда.

Трамп знову поширює дезінформацію

Просто зараз тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і в дуже поганому та вразливому становищі, — написав президент США 14 березня. Поширити

Однак насправді жодного оточення не було — на початку тижня відбулася евакуація близько 10 000 бійців ЗСУ, які залишили свої позиції на Курщині на тлі наближення великої кількості російських окупантів.

Це брехня, — відреагував на заяву Трамп Крігсфоршер — оператор українських безпілотників, який брав участь у боях під Курськом. Поширити

Татарігамі — засновник аналітичної групи Frontelligence Insight — зазначив, що інформація про оточення не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 6 серпня Сили оборони України розпочали контрнаступ на Курщину з метою захоплення частини російської землі, яку український президент Володимир Зеленський міг би згодом обміняти на території, окуповані Росією.

Окрім того, таким чином бійці ЗСУ зірвали ще один наступ, який армія РФ планувала здійснити на українські території.