Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що армія РФ оточила тисячі українських військових у Курській області, однак це неправда.
Головні тези:
- Заяви оператора українських безпілотників та аналітика групи Frontelligence Insight свідчить про те, що заява Трампа є брехнею та не відображають реальну ситуацію на фронті.
- Сили оборони України розпочали контрнаступ на Курщину, щоб зірвати підступні плани РФ.
Трамп знову поширює дезінформацію
Однак насправді жодного оточення не було — на початку тижня відбулася евакуація близько 10 000 бійців ЗСУ, які залишили свої позиції на Курщині на тлі наближення великої кількості російських окупантів.
Татарігамі — засновник аналітичної групи Frontelligence Insight — зазначив, що інформація про оточення не відповідає дійсності.
Нагадаємо, 6 серпня Сили оборони України розпочали контрнаступ на Курщину з метою захоплення частини російської землі, яку український президент Володимир Зеленський міг би згодом обміняти на території, окуповані Росією.
Окрім того, таким чином бійці ЗСУ зірвали ще один наступ, який армія РФ планувала здійснити на українські території.
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