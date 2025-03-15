Припинення вогню. Трамп анонсував важливий день

За словами американського лідера Дональда Трампа, уже 17 березня стане відомо більше важливої інформації щодо можливого припинення вогню в Україні. Таким чином президент США натякнув, що Росія офіційно оголосить своє рішення з цього приводу.

Трамп виступив з новою заявою щодо припинення вогню

Журналістка поцікавилися в очільника Білого дому, якою наразі є ситуація з завершенням війни Росії проти України.

За словами Дональда Трампа, "все йде добре".

Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок (17 березня — ред.) ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, все буде добре. Дональд Трамп Президент США

Попри це американський лідер не захотів прямо відповідати на запитання про заходи у відповідь на порушення припинення вогню Росією, але вкотре заявив, що вірить у згоду Володимира Путіна.

Окрім того, Дональд Трампа пояснив, навіщо обіцяв завершити війну протягом 24 годин, якщо розумів, що це неможливо зробити.