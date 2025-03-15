Припинення вогню. Трамп анонсував важливий день
Категорія
Політика
Дата публікації

Припинення вогню. Трамп анонсував важливий день

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

За словами американського лідера Дональда Трампа, уже 17 березня стане відомо більше важливої інформації щодо можливого припинення вогню в Україні. Таким чином президент США натякнув, що Росія офіційно оголосить своє рішення з цього приводу.

Головні тези:

  • Дональд Трамп висловив оптимізм стосовно угоди про припинення вогню з боку РФ.
  • Американський лідер пояснив свою гучну заяву щодо завершення війни за 24 години.

Трамп виступив з новою заявою щодо припинення вогню

Журналістка поцікавилися в очільника Білого дому, якою наразі є ситуація з завершенням війни Росії проти України.

За словами Дональда Трампа, "все йде добре".

Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок (17 березня — ред.) ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, все буде добре.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Попри це американський лідер не захотів прямо відповідати на запитання про заходи у відповідь на порушення припинення вогню Росією, але вкотре заявив, що вірить у згоду Володимира Путіна.

Окрім того, Дональд Трампа пояснив, навіщо обіцяв завершити війну протягом 24 годин, якщо розумів, що це неможливо зробити.

Ну, я був дещо саркастичний, коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни. Путін вирішив обдурити Трампа
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін передав Трампу нові сигнали щодо припинення вогню
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже хороший шанс". Трамп озвучив результати перемовин з Путіним
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?