Припинення вогню. Трамп анонсував важливий день

За словами американського лідера Дональда Трампа, уже 17 березня стане відомо більше важливої інформації щодо можливого припинення вогню в Україні. Таким чином президент США натякнув, що Росія офіційно оголосить своє рішення з цього приводу.
Головні тези:
- Дональд Трамп висловив оптимізм стосовно угоди про припинення вогню з боку РФ.
- Американський лідер пояснив свою гучну заяву щодо завершення війни за 24 години.
Трамп виступив з новою заявою щодо припинення вогню
Журналістка поцікавилися в очільника Білого дому, якою наразі є ситуація з завершенням війни Росії проти України.
За словами Дональда Трампа, "все йде добре".
Попри це американський лідер не захотів прямо відповідати на запитання про заходи у відповідь на порушення припинення вогню Росією, але вкотре заявив, що вірить у згоду Володимира Путіна.
Окрім того, Дональд Трампа пояснив, навіщо обіцяв завершити війну протягом 24 годин, якщо розумів, що це неможливо зробити.
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