Путін передав Трампу нові сигнали щодо припинення вогню

Ввечері російський диктатор Володимир Путін прийняв у себе спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. Вони обговорили пропозицію офіційного Вашингтона щодо припинення вогню на фронті на 30 днів.

Що відомо про перемовини Путіна та Віткоффа

З заявою з цього приводу 14 березня виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, через американського спецпосланця Стіва Віткоффа були передані "додаткові сигнали" президенту США Дональду Трампу.

Він (Віткофф — ред.) вчора був тут, вчора пізно ввечері вже він був прийнятий президентом Путіним. Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Однак про що конкретно йдеться — представник російського диктатора поки не розповів.

Як уже згадувалося раніше, Стів Віткофф прибув до Москви вранці 13 березня, через два дні після переговорів України і США в Джидді, за підсумками яких Київ погодився на 30-денне припинення вогню.