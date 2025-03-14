Путін передав Трампу нові сигнали щодо припинення вогню

Ввечері російський диктатор Володимир Путін прийняв у себе спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. Вони обговорили пропозицію офіційного Вашингтона щодо припинення вогню на фронті на 30 днів.
Головні тези:
- Пропозиція щодо припинення вогню на фронті обговорюється Путіним та Трампом через спецпосланця.
- Речник Кремля підтвердив передачу додаткових сигналів та інформації президенту США через Віткоффа.
Що відомо про перемовини Путіна та Віткоффа
З заявою з цього приводу 14 березня виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, через американського спецпосланця Стіва Віткоффа були передані "додаткові сигнали" президенту США Дональду Трампу.
Однак про що конкретно йдеться — представник російського диктатора поки не розповів.
Як уже згадувалося раніше, Стів Віткофф прибув до Москви вранці 13 березня, через два дні після переговорів України і США в Джидді, за підсумками яких Київ погодився на 30-денне припинення вогню.
Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що команда президента США має "обережний оптимізм" після останньої зустрічі з українською делегацією у Джидді та заяви Володимира Путіна щодо його умов припинення вогню.
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