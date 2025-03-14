Путин передал Трампу новые сигналы касательно прекращения огня
Категория
Политика
Дата публикации

Путин передал Трампу новые сигналы касательно прекращения огня

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Вечером российский диктатор Владимир Путин принял у себя спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Они обсудили предложение официального Вашингтона касательно прекращения огня на фронте на 30 дней.

Главные тезисы

  • Предложение о прекращении огня на фронте обсуждается Путиным и Трампом через спецпосланника.
  • Спикер Кремля подтвердил передачу дополнительных сигналов и информации президенту США через Виткоффа.

Что известно о переговорах Путина и Виткоффа

С заявлением по этому поводу 14 марта выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, через американского спецпосланника Стива Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" президенту США Дональду Трампу.

Он (Виткофф — ред.) вчера был здесь, вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также собственно через Виткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Однако о чем конкретно идет речь — представитель российского диктатора пока не рассказал.

Как уже упоминалось ранее, Стив Виткофф прибыл в Москву утром 13 марта, спустя два дня после переговоров Украины и США в Джидде, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что у команды президента США есть "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинской делегацией в Джидде и заявления Владимира Путина относительно его условий прекращения огня.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трампу доложили о реальных планах Путина относительно Украины
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
40 млрд евро для Украины. Что известно о тайном предложении ЕС
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Прекращение огня. Подоляк озвучил предупреждение украинцам
Подоляк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?