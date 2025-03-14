Путин передал Трампу новые сигналы касательно прекращения огня

Вечером российский диктатор Владимир Путин принял у себя спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Они обсудили предложение официального Вашингтона касательно прекращения огня на фронте на 30 дней.

Что известно о переговорах Путина и Виткоффа

С заявлением по этому поводу 14 марта выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, через американского спецпосланника Стива Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" президенту США Дональду Трампу.

Он (Виткофф — ред.) вчера был здесь, вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также собственно через Виткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Однако о чем конкретно идет речь — представитель российского диктатора пока не рассказал.

Как уже упоминалось ранее, Стив Виткофф прибыл в Москву утром 13 марта, спустя два дня после переговоров Украины и США в Джидде, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.