Путин передал Трампу новые сигналы касательно прекращения огня

Вечером российский диктатор Владимир Путин принял у себя спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Они обсудили предложение официального Вашингтона касательно прекращения огня на фронте на 30 дней.
Главные тезисы
- Предложение о прекращении огня на фронте обсуждается Путиным и Трампом через спецпосланника.
- Спикер Кремля подтвердил передачу дополнительных сигналов и информации президенту США через Виткоффа.
Что известно о переговорах Путина и Виткоффа
С заявлением по этому поводу 14 марта выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, через американского спецпосланника Стива Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" президенту США Дональду Трампу.
Однако о чем конкретно идет речь — представитель российского диктатора пока не рассказал.
Как уже упоминалось ранее, Стив Виткофф прибыл в Москву утром 13 марта, спустя два дня после переговоров Украины и США в Джидде, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.
Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что у команды президента США есть "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинской делегацией в Джидде и заявления Владимира Путина относительно его условий прекращения огня.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-