Прекращение огня. Подоляк озвучил предупреждение украинцам
Категория
Украина
Дата публикации

Прекращение огня. Подоляк озвучил предупреждение украинцам

Подоляк
Читати українською
Источник:  La Repubblica

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в Украине не будет отменено военное положение в случае объявления 30-дневного перемирия на поле боя. Кроме того, указано, что в этот период не будут проводиться президентские выборы.

Главные тезисы

  • 30-дневное перемирие не является концом войны, отмечает Михаил Подоляк.
  • Необходимо участие проверенных наблюдателей для фиксации нарушений перемирия и разведения сторон.

Подоляк выступил с заявлением о возможном прекращении огня

Советник руководителя ОПУ обращает внимание граждан на то, что 30-дневное перемирие — это не конец войны.

Более того, Михаил Подоляк предупреждает, что ситуация будет действительно непредсказуемой.

Отмена военного положения и процедур по защите страны невозможна за столь короткий срок. Потребуются переговоры, проверенные наблюдатели, способные фиксировать нарушения перемирия и обеспечивать разведение сторон. Мы должны сохранять способность сражаться до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Советник главы ОПУ

По его словам, выборы в Украине не будут проводиться в случае объявления 30-дневного перемирия.

Главная причина — на данном этапе невозможно обеспечить безопасность избирательных участков и избирательной кампании.

Михаил Подоляк подчеркнул, что это станет возможным, если начнутся переговоры о стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трампу доложили о реальных планах Путина относительно Украины
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры США и РФ. Чего дальше ждать от Трампа
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США заинтересовались российским "Газпромом" — какая цель
Газпром

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?