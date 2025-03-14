Прекращение огня. Подоляк озвучил предупреждение украинцам

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в Украине не будет отменено военное положение в случае объявления 30-дневного перемирия на поле боя. Кроме того, указано, что в этот период не будут проводиться президентские выборы.

Подоляк выступил с заявлением о возможном прекращении огня

Советник руководителя ОПУ обращает внимание граждан на то, что 30-дневное перемирие — это не конец войны.

Более того, Михаил Подоляк предупреждает, что ситуация будет действительно непредсказуемой.

Отмена военного положения и процедур по защите страны невозможна за столь короткий срок. Потребуются переговоры, проверенные наблюдатели, способные фиксировать нарушения перемирия и обеспечивать разведение сторон. Мы должны сохранять способность сражаться до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована. Михаил Подоляк Советник главы ОПУ

По его словам, выборы в Украине не будут проводиться в случае объявления 30-дневного перемирия.

Главная причина — на данном этапе невозможно обеспечить безопасность избирательных участков и избирательной кампании.

Михаил Подоляк подчеркнул, что это станет возможным, если начнутся переговоры о стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями.