Прекращение огня. Подоляк озвучил предупреждение украинцам

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в Украине не будет отменено военное положение в случае объявления 30-дневного перемирия на поле боя. Кроме того, указано, что в этот период не будут проводиться президентские выборы.
Главные тезисы
- 30-дневное перемирие не является концом войны, отмечает Михаил Подоляк.
- Необходимо участие проверенных наблюдателей для фиксации нарушений перемирия и разведения сторон.
Подоляк выступил с заявлением о возможном прекращении огня
Советник руководителя ОПУ обращает внимание граждан на то, что 30-дневное перемирие — это не конец войны.
Более того, Михаил Подоляк предупреждает, что ситуация будет действительно непредсказуемой.
По его словам, выборы в Украине не будут проводиться в случае объявления 30-дневного перемирия.
Главная причина — на данном этапе невозможно обеспечить безопасность избирательных участков и избирательной кампании.
Михаил Подоляк подчеркнул, что это станет возможным, если начнутся переговоры о стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями.
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