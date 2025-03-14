Переговоры США и РФ. Чего дальше ждать от Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным привезет в Штаты оценки, на основании которых Дональд Трамп примет дальнейшие решения для завершения войны России против Украины.

Трамп готовится сделать следующие шаги

С заявлением по этому поводу выступил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

По словам последнего, команда президента США имеет "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинской делегацией в Джидде и заявления Владимира Путина по поводу его условий прекращения огня.

Майк Уолц также подтвердил, что Дональд Трамп примет дальнейшие решения после того, как Виткофф ознакомит его с результатами переговоров в Москве.

Я разговаривал со своим коллегой, побывавшим там (в Москве) спецпосланником Виткоффом, и он везет нам оценки, согласно которым президент Трамп примет решение о дальнейших шагах. Майк Волц Советник президента США по нацбезопасности

По словам последнего, обе стороны имеют свои требования, а также "обе стороны должны будут пойти на какие-то компромиссы".