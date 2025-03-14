Переговоры США и РФ. Чего дальше ждать от Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным привезет в Штаты оценки, на основании которых Дональд Трамп примет дальнейшие решения для завершения войны России против Украины.
Главные тезисы
- У команды Трампа есть "осторожный оптимизм" после переговоров в Москве и Джидде.
- Разведка США считает, что Путин не отказался от своих планов захватить всю Украину.
Трамп готовится сделать следующие шаги
С заявлением по этому поводу выступил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.
По словам последнего, команда президента США имеет "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинской делегацией в Джидде и заявления Владимира Путина по поводу его условий прекращения огня.
Майк Уолц также подтвердил, что Дональд Трамп примет дальнейшие решения после того, как Виткофф ознакомит его с результатами переговоров в Москве.
По словам последнего, обе стороны имеют свои требования, а также "обе стороны должны будут пойти на какие-то компромиссы".
Разведка США утверждает, что российский диктатор не отказался от своей цели контролировать Украину на фоне попыток администрации Трампа остановить боевые действия.
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