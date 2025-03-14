Переговори США та РФ. Чого далі очікувати від Трампа

Спецпредставник президента США Стів Віткофф після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним привезе до Штатів оцінки, згідно з якими Дональд Трамп ухвалить подальші рішення щодо завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Команда Трампа має “обережний оптимізм” після переговорів у Москві та Джидді.
- Розвідка США вважає, що Путін не відмовився від своїх планів захопити всю Україну.
Трамп готується ухвалити наступні кроки
З заявою з цього приводу виступив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.
За словами останнього, команда президента США має "обережний оптимізм" після останньої зустрічі з українською делегацією у Джидді та заяви Володимира Путіна щодо його умов припинення вогню.
Майк Волц також підтвердив, що Дональд Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віткофф ознайомить його з результатами переговорів у Москві.
За словами останнього, обидві сторони мають свої вимоги, а також “обидві сторони повинні будуть піти на якісь компроміси".
До слова, згідно з даними розвідки США, російський диктатора не відмовився від своєї цілі контролювати Україну на тлі намагань адміністрації Трампа зупинити бойові дії.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-