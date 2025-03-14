Переговори США та РФ. Чого далі очікувати від Трампа

Спецпредставник президента США Стів Віткофф після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним привезе до Штатів оцінки, згідно з якими Дональд Трамп ухвалить подальші рішення щодо завершення війни Росії проти України.

Трамп готується ухвалити наступні кроки

З заявою з цього приводу виступив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

За словами останнього, команда президента США має "обережний оптимізм" після останньої зустрічі з українською делегацією у Джидді та заяви Володимира Путіна щодо його умов припинення вогню.

Майк Волц також підтвердив, що Дональд Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віткофф ознайомить його з результатами переговорів у Москві.

Я розмовляв зі своїм колегою, спецпосланцем Віткоффом, який побував там (у Москві), і він везе нам оцінки, згідно з якими президент Трамп ухвалить рішення про подальші кроки. Майк Волц Радник президента США з нацбезпеки

За словами останнього, обидві сторони мають свої вимоги, а також “обидві сторони повинні будуть піти на якісь компроміси".