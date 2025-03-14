Кількість втрат армії РФ різко зросла — інфографіка

Ситуація на фронті продовжує загострюватися, однак це не заважає Силам оборони України знищувати дедалі більшу кількість ворожих сил. У порівнянні з попередньою добою ЗСУ знищили вшестеро більше танків, вдвічі більше артилерійських систем та вп'ятеро більше бойових броньованих машин армії РФ. Також суттєво зросли втрати росіян у живій силі.