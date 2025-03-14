Кількість втрат армії РФ різко зросла — інфографіка

Ситуація на фронті продовжує загострюватися, однак це не заважає Силам оборони України знищувати дедалі більшу кількість ворожих сил. У порівнянні з попередньою добою ЗСУ знищили вшестеро більше танків, вдвічі більше артилерійських систем та вп'ятеро більше бойових броньованих машин армії РФ. Також суттєво зросли втрати росіян у живій силі.
Головні тези:
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.
- Армія РФ здійснила значну кількість авіаударів та обстрілів по території України.
Втрати армії РФ станом на 14 березня 2025 року
особового складу — близько 891660 (+1410) осіб,
танків — 10313 (+6) од,
бойових броньованих машин — 21443 (+11) од,
артилерійських систем — 24455 (+46) од,
РСЗВ — 1314 (+0) од,
засоби ППО — 1103 (+0) од,
літаків — 370 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29136 (+153),
крилаті ракети — 3121 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 40469 (+114) од,
спеціальна техніка — 3777 (+0)
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях Сил оборони України та населених пунктах 103 авіаударів, скинувши 154 керованих бомби.
Ба більше, ворог здійснив близько 6000 обстрілів, з них 166 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2509 дронів-камікадзе.
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