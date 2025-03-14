Дрони потужно атакували Москву та ще один російський НПЗ — відео
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Дрони потужно атакували Москву та ще один російський НПЗ — відео

“Бавовна” у Росії 14 березня - що відомо
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Джерело:  online.ua

Уночі 14 березня гучні вибухи гриміли в різних областях країни-агресорки Росії. Під новий удар безпілотників потрапили Москва, Підмосков'я, а також Краснодарський край.

Головні тези:

  • Аеропорт Внуково тимчасово припинив авіарейси через атаку на Москву.
  • Українські дрони також атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
  • Після цього спалахнула пожежа на площі понад 1000 кв. метрів.

“Бавовна” у Росії 14 березня — що відомо

Но нову атаку дронів відреагували мер російської столиці Сергій Собянін і губернатор Московської області Андрій Воробйов.

За їхніми словами, перші вибухи пролунали у Підмосков'ї близько 6:00.

Окрім того, на гучні вибухи скаржилися мешканці житлового будинку в районі Дорогомилово (Москва). 

На даху незаселеного будинку на вулиці Лєстєва в Москві після атаки БПЛА виникла пожежа.

Варто також зазначити, що на тлі атаки аеропорт Внуково в Підмосков'ї деякий час не приймав і не відправляв авіарейси.

Як стверджує Собянін, російська ППО нібито знищила 4 дрони, які летіли на столицю РФ.

Після цього Воробйов заявив, що 2 безпілотники нібито збили над Балашихою — уламки одного з них впали на будівельний майданчик у мікрорайоні Ізмайлово.

Згідно з останніми даними, були запроваджені обмеження на польоти вводили в аеропортах у Калузі та в Сочі.

Під новий удар України також потрапив Туапсинський нафтопереробний завод в Красонодарському краї РФ.

Місцева влада підтвердила факт атак на НПЗ та заявила про займання "одного із резервуарів із бензином".

Окрім того, відомо, що площа пожежі — понад тисяча квадратних метрів.

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