Дрони потужно атакували Москву та ще один російський НПЗ — відео

Уночі 14 березня гучні вибухи гриміли в різних областях країни-агресорки Росії. Під новий удар безпілотників потрапили Москва, Підмосков'я, а також Краснодарський край.

“Бавовна” у Росії 14 березня — що відомо

Но нову атаку дронів відреагували мер російської столиці Сергій Собянін і губернатор Московської області Андрій Воробйов.

За їхніми словами, перші вибухи пролунали у Підмосков'ї близько 6:00.

Окрім того, на гучні вибухи скаржилися мешканці житлового будинку в районі Дорогомилово (Москва).

На даху незаселеного будинку на вулиці Лєстєва в Москві після атаки БПЛА виникла пожежа.

Варто також зазначити, що на тлі атаки аеропорт Внуково в Підмосков'ї деякий час не приймав і не відправляв авіарейси.

Як стверджує Собянін, російська ППО нібито знищила 4 дрони, які летіли на столицю РФ.

Після цього Воробйов заявив, що 2 безпілотники нібито збили над Балашихою — уламки одного з них впали на будівельний майданчик у мікрорайоні Ізмайлово.

Згідно з останніми даними, були запроваджені обмеження на польоти вводили в аеропортах у Калузі та в Сочі.

Під новий удар України також потрапив Туапсинський нафтопереробний завод в Красонодарському краї РФ.

Місцева влада підтвердила факт атак на НПЗ та заявила про займання "одного із резервуарів із бензином".