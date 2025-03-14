Дроны мощно атаковали Москву и еще один российский НПЗ — видео

Ночью 14 марта громкие взрывы гремели в разных областях страны-агрессорки России. Под новый удар беспилотников попали Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

Аэропорт Внуково временно прекратил авиарейсы из-за атаки на Москву. Украинские дроны также атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. После этого вспыхнул пожар на площади более 1000 кв. метров.

"Бавовна" в России 14 марта — что известно

Но новую атаку дронов отреагировали мэр российской столицы Сергей Собянин и губернатор столичной области Андрей Воробьев.

По их словам, первые взрывы прогремели в Подмосковье около 06:00.

Кроме того, на громкие взрывы жаловались жильцы жилого дома в районе Дорогомилово (Москва).

На крыше дома на улице Лестева в Москве после атаки БПЛА возник пожар.

Стоит отметить, что на фоне атаки аэропорт Внуково в Подмосковье некоторое время не принимал и не отправлял авиарейсы.

Как утверждает Собянин, российское ПВО якобы уничтожило 4 дрона, летевших на столицу РФ.

После этого Воробьев заявил, что 2 беспилотника сбили над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово.

Согласно последним данным, были введены ограничения на полеты в аэропортах в Калуги и Сочи.

Под новый удар Украины попал также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Красонодарском крае РФ.

Местные власти подтвердили факт атак на НПЗ и заявили о возгорании "одного из резервуаров с бензином".