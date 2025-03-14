Дроны мощно атаковали Москву и еще один российский НПЗ — видео

Ночью 14 марта громкие взрывы гремели в разных областях страны-агрессорки России. Под новый удар беспилотников попали Москва, Подмосковье и Краснодарский край.
Главные тезисы
Аэропорт Внуково временно прекратил авиарейсы из-за атаки на Москву.
Украинские дроны также атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
После этого вспыхнул пожар на площади более 1000 кв. метров.
"Бавовна" в России 14 марта — что известно
Но новую атаку дронов отреагировали мэр российской столицы Сергей Собянин и губернатор столичной области Андрей Воробьев.
По их словам, первые взрывы прогремели в Подмосковье около 06:00.
Кроме того, на громкие взрывы жаловались жильцы жилого дома в районе Дорогомилово (Москва).
На крыше дома на улице Лестева в Москве после атаки БПЛА возник пожар.
Стоит отметить, что на фоне атаки аэропорт Внуково в Подмосковье некоторое время не принимал и не отправлял авиарейсы.
Как утверждает Собянин, российское ПВО якобы уничтожило 4 дрона, летевших на столицу РФ.
После этого Воробьев заявил, что 2 беспилотника сбили над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово.
Согласно последним данным, были введены ограничения на полеты в аэропортах в Калуги и Сочи.
Под новый удар Украины попал также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Красонодарском крае РФ.
Местные власти подтвердили факт атак на НПЗ и заявили о возгорании "одного из резервуаров с бензином".
Кроме того, известно, что площадь пожара — более тысячи квадратных метров.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-