Дроны мощно атаковали Москву и еще один российский НПЗ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны мощно атаковали Москву и еще один российский НПЗ — видео

пожар
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 14 марта громкие взрывы гремели в разных областях страны-агрессорки России. Под новый удар беспилотников попали Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

Главные тезисы

Аэропорт Внуково временно прекратил авиарейсы из-за атаки на Москву.
Украинские дроны также атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
После этого вспыхнул пожар на площади более 1000 кв. метров.

"Бавовна" в России 14 марта — что известно

Но новую атаку дронов отреагировали мэр российской столицы Сергей Собянин и губернатор столичной области Андрей Воробьев.

По их словам, первые взрывы прогремели в Подмосковье около 06:00.

Кроме того, на громкие взрывы жаловались жильцы жилого дома в районе Дорогомилово (Москва).

На крыше дома на улице Лестева в Москве после атаки БПЛА возник пожар.

Стоит отметить, что на фоне атаки аэропорт Внуково в Подмосковье некоторое время не принимал и не отправлял авиарейсы.

Как утверждает Собянин, российское ПВО якобы уничтожило 4 дрона, летевших на столицу РФ.

После этого Воробьев заявил, что 2 беспилотника сбили над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово.

Согласно последним данным, были введены ограничения на полеты в аэропортах в Калуги и Сочи.

Под новый удар Украины попал также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Красонодарском крае РФ.

Местные власти подтвердили факт атак на НПЗ и заявили о возгорании "одного из резервуаров с бензином".

Кроме того, известно, что площадь пожара — более тысячи квадратных метров.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в России. Генштаб ВСУ назвал пораженные цели врага
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Ленинградской и Брянской областях прогремела мощная "бавовна" — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Саратовской области РФ — поражено управление магистральных газопроводов
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?