"Бавовна" в Саратовской области РФ — поражено управление магистральных газопроводов

Дрон атаковал управление магистральных газопроводов в Саратовской области РФ

В результате атаки БпЛА повреждение нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно пострадавших нет, — сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

Судя по кадрам видео, атаку, скорее всего, подверглась Электрическая подстанция «Газовая» в населенном пункте Пригородный под Петровском.

По версии ряда СМИ, было атаковано Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Поделиться

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России.

Также там есть Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн. тонн нефти в год. Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, обеспечивающие военную технику. Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ

Коваленко напомнил, что линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа потенциально поддерживая экспортные маршруты. Россия финансирует войну от доходов по экспорту ресурсов.