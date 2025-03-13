"Бавовна" в Саратовской области РФ — поражено управление магистральных газопроводов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Бавовна" в Саратовской области РФ — поражено управление магистральных газопроводов

бавовна
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Источник:  online.ua

Беспилотник 13 марта атаковал газовую подстанцию в Саратовской области. Раздался громкий взрыв.

Главные тезисы

  • Атака на управление магистральных газопроводов в Саратовской области вызвала взрыв и повреждения, подвергая угрозе экспортные маршруты России.
  • Саратовская область играет ключевую роль в газотранспортной системе России, обеспечивая стабильную транспортировку природного газа и финансирование военных операций.
  • Управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и потенциально поддерживает экспортные маршруты.

Дрон атаковал управление магистральных газопроводов в Саратовской области РФ

В результате атаки БпЛА повреждение нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно пострадавших нет, — сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

Судя по кадрам видео, атаку, скорее всего, подверглась Электрическая подстанция «Газовая» в населенном пункте Пригородный под Петровском.

По версии ряда СМИ, было атаковано Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России.

Также там есть Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн. тонн нефти в год. Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, обеспечивающие военную технику.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

Коваленко напомнил, что линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа потенциально поддерживая экспортные маршруты. Россия финансирует войну от доходов по экспорту ресурсов.

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