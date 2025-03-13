"Бавовна" в Саратовской области РФ — поражено управление магистральных газопроводов

Беспилотник 13 марта атаковал газовую подстанцию в Саратовской области. Раздался громкий взрыв.
Главные тезисы
- Атака на управление магистральных газопроводов в Саратовской области вызвала взрыв и повреждения, подвергая угрозе экспортные маршруты России.
- Саратовская область играет ключевую роль в газотранспортной системе России, обеспечивая стабильную транспортировку природного газа и финансирование военных операций.
- Управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и потенциально поддерживает экспортные маршруты.
Дрон атаковал управление магистральных газопроводов в Саратовской области РФ
В результате атаки БпЛА повреждение нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно пострадавших нет, — сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
Судя по кадрам видео, атаку, скорее всего, подверглась Электрическая подстанция «Газовая» в населенном пункте Пригородный под Петровском.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России.
Коваленко напомнил, что линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа потенциально поддерживая экспортные маршруты. Россия финансирует войну от доходов по экспорту ресурсов.
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