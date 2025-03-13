"Бавовна" у Саратовській області РФ — уражено управління магістральних газопроводів

Дрон атакував управління магістральних газопроводів у Саратовській області РФ

Внаслідок атаки БпЛА є пошкодження нежитлових об'єктів у Петрівському районі. Працює система оповіщення. Попередньо постраждалих немає, — повідомив губернатор області Роман Бусаргін.

Судячи з кадрів відео, атаку, швидше за все, зазнала Електрична підстанція «Газова» в населеному пункті Приміський під Петровськом.

За версією низки ЗМІ, атаковано було Петрівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Поширити

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.

Також там є Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

Коваленко нагадав, що лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути. Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів.