"Бавовна" у Саратовській області РФ — уражено управління магістральних газопроводів
Категорія
Події
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"Бавовна" у Саратовській області РФ — уражено управління магістральних газопроводів

бавовна
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Джерело:  online.ua

Безпілотник 13 березня атакував газову підстанцію у Саратовській області. Пролунав гучний вибух.

Головні тези:

  • Безпілотник атакував управління магістральних газопроводів у Саратовській області, призводячи до пошкоджень та гучного вибуху.
  • Саратовська область важлива для газотранспорту Росії через свою роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу та фінансування війни.
  • Можлива атака на лінійне виробниче управління магістральних газопроводів може створити загрозу для експортних маршрутів Росії та її здатності фінансувати війну проти України.

Дрон атакував управління магістральних газопроводів у Саратовській області РФ

Внаслідок атаки БпЛА є пошкодження нежитлових об'єктів у Петрівському районі. Працює система оповіщення. Попередньо постраждалих немає, — повідомив губернатор області Роман Бусаргін.

Судячи з кадрів відео, атаку, швидше за все, зазнала Електрична підстанція «Газова» в населеному пункті Приміський під Петровськом.

За версією низки ЗМІ, атаковано було Петрівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.

Також там є Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

Коваленко нагадав, що лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути. Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів.

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