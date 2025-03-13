"Бавовна" у Саратовській області РФ — уражено управління магістральних газопроводів

Безпілотник 13 березня атакував газову підстанцію у Саратовській області. Пролунав гучний вибух.
Головні тези:
- Безпілотник атакував управління магістральних газопроводів у Саратовській області, призводячи до пошкоджень та гучного вибуху.
- Саратовська область важлива для газотранспорту Росії через свою роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу та фінансування війни.
- Можлива атака на лінійне виробниче управління магістральних газопроводів може створити загрозу для експортних маршрутів Росії та її здатності фінансувати війну проти України.
Дрон атакував управління магістральних газопроводів у Саратовській області РФ
Внаслідок атаки БпЛА є пошкодження нежитлових об'єктів у Петрівському районі. Працює система оповіщення. Попередньо постраждалих немає, — повідомив губернатор області Роман Бусаргін.
Судячи з кадрів відео, атаку, швидше за все, зазнала Електрична підстанція «Газова» в населеному пункті Приміський під Петровськом.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.
Коваленко нагадав, що лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути. Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-