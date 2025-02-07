"Бавовна" у Селидовому на Донеччині — завдано удару по штабу бригади армії РФ

У мережі ввечері 7 лютого з'явилася інформація про влучний удар по штабу 35 ОМСБр російської армії, який розташований в окупованому Селидовому на Донеччині.

"Бавовна" у Селидовому на Донеччині: атаковано штаб армії РФ

У російських пропагандистських пабліках пишуть, що удар по штабу 35 ОМСБр армії РФ, який знаходився в тимчасово окупованому Селидовому, був успішним.

Російські окупанти жаліються, що втратили командний склад бригади, причому весь одразу.

Скрини з роспабліків

Селидове знаходиться на найгарячішому напрямку фронту — Покровському.