"Бавовна" у Селидовому на Донеччині — завдано удару по штабу бригади армії РФ

У мережі ввечері 7 лютого з'явилася інформація про влучний удар по штабу 35 ОМСБр російської армії, який розташований в окупованому Селидовому на Донеччині.
Головні тези:
- 7 лютого в Селидовому на Донеччині відбувся влучний удар по штабу 35 ОМСБр російської армії.
- Селидове знаходиться на найгарячішому напрямку фронту у Покровському секторі.
- Російські окупанти стверджують, що внаслідок удару по штабу 35 ОМСБр втратили командний склад бригади.
"Бавовна" у Селидовому на Донеччині: атаковано штаб армії РФ
У російських пропагандистських пабліках пишуть, що удар по штабу 35 ОМСБр армії РФ, який знаходився в тимчасово окупованому Селидовому, був успішним.
Російські окупанти жаліються, що втратили командний склад бригади, причому весь одразу.
Селидове знаходиться на найгарячішому напрямку фронту — Покровському.
Офіційного підтвердження вдалої операції від Генштабу ЗСУ поки що не було.
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