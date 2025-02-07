"Бавовна" у Селидовому на Донеччині — завдано удару по штабу бригади армії РФ
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Події
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"Бавовна" у Селидовому на Донеччині — завдано удару по штабу бригади армії РФ

Селидове
Джерело:  online.ua

У мережі ввечері 7 лютого з'явилася інформація про влучний удар по штабу 35 ОМСБр російської армії, який розташований в окупованому Селидовому на Донеччині. 

Головні тези:

  • 7 лютого в Селидовому на Донеччині відбувся влучний удар по штабу 35 ОМСБр російської армії.
  • Селидове знаходиться на найгарячішому напрямку фронту у Покровському секторі.
  • Російські окупанти стверджують, що внаслідок удару по штабу 35 ОМСБр втратили командний склад бригади.

"Бавовна" у Селидовому на Донеччині: атаковано штаб армії РФ

У російських пропагандистських пабліках пишуть, що удар по штабу 35 ОМСБр армії РФ, який знаходився в тимчасово окупованому Селидовому, був успішним.

Російські окупанти жаліються, що втратили командний склад бригади, причому весь одразу.

Скрини з роспабліків

Селидове знаходиться на найгарячішому напрямку фронту — Покровському.

Офіційного підтвердження вдалої операції від Генштабу ЗСУ поки що не було.

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