Сили оборони України знищили ворожий штаб разом з солдатами РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України знищили ворожий штаб разом з солдатами РФ — відео

ГУР
Сили оборони України знищили ворожий штаб разом з солдатами РФ — відео

В рамках операції ГУР та оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" було завдано ракетного удару по штабу російських окупантів у Запорізькій області.

Головні тези:

  • Сили оборони України провели операцію зі знищення штабу російських окупантів у Запорізькій області.
  • Ракетний удар було нанесено згідно з інформацією від української розвідки та ГУР.
  • У результаті операції було знищено штаб, ліквідовано шестеро ворогів та поранено трьох інших.
  • У Донецькій області українські сили знищили об'єкти оператора окупантів іншого регіону.
  • Знищення обладнання та порушення логістики російських окупаційних військ - важливий компонент операцій української армії.

Українська розвідка показала знищення штабу армії РФ

Як зазначається, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.

У взаємодії із ОСУВ "Таврія" по об’єкту було завдано ракетного удару.

У взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" завдали по об’єкту ракетного удару — штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень, — повідомили в ГУР.

ГУР знищило об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області

Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора "Фенікс", який використовується російськими військами.

У Ленінградській області спалахнула пожежа на обладнанні для стільникового зв’язку, що призвело до його пошкодження.

Також у Ярославській області внаслідок вогню були знищені три залізничні релейні шафи, які забезпечували управління залізничним рухом.

Порушення логістики та зв’язку російської окупаційної армії — це важлива складова операцій, яка триває безперервно, — підкреслили в ГУР.

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