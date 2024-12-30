Сили оборони України знищили ворожий штаб разом з солдатами РФ — відео

В рамках операції ГУР та оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" було завдано ракетного удару по штабу російських окупантів у Запорізькій області.
Головні тези:
- Сили оборони України провели операцію зі знищення штабу російських окупантів у Запорізькій області.
- Ракетний удар було нанесено згідно з інформацією від української розвідки та ГУР.
- У результаті операції було знищено штаб, ліквідовано шестеро ворогів та поранено трьох інших.
- У Донецькій області українські сили знищили об'єкти оператора окупантів іншого регіону.
- Знищення обладнання та порушення логістики російських окупаційних військ - важливий компонент операцій української армії.
Українська розвідка показала знищення штабу армії РФ
Як зазначається, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.
У взаємодії із ОСУВ "Таврія" по об’єкту було завдано ракетного удару.
ГУР знищило об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області
Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора "Фенікс", який використовується російськими військами.
У Ленінградській області спалахнула пожежа на обладнанні для стільникового зв’язку, що призвело до його пошкодження.
Також у Ярославській області внаслідок вогню були знищені три залізничні релейні шафи, які забезпечували управління залізничним рухом.
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