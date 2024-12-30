Сили оборони України знищили ворожий штаб разом з солдатами РФ — відео

В рамках операції ГУР та оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" було завдано ракетного удару по штабу російських окупантів у Запорізькій області.

Українська розвідка показала знищення штабу армії РФ

Як зазначається, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.

У взаємодії із ОСУВ "Таврія" по об’єкту було завдано ракетного удару.

У взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" завдали по об’єкту ракетного удару — штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень, — повідомили в ГУР. Поширити

ГУР знищило об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області

Як зазначається, на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти телекомунікаційного обладнання оператора "Фенікс", який використовується російськими військами.

У Ленінградській області спалахнула пожежа на обладнанні для стільникового зв’язку, що призвело до його пошкодження.

Також у Ярославській області внаслідок вогню були знищені три залізничні релейні шафи, які забезпечували управління залізничним рухом.