Силы обороны Украины уничтожили вражеский штаб вместе с солдатами РФ

В рамках операции ГУР и оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" был нанесен ракетный удар по штабу российских оккупантов в Запорожской области.

Украинская разведка показала уничтожение штаба армии РФ

Как отмечается, аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб.

Во взаимодействии с ОСУВ "Таврия" по объекту был нанесен ракетный удар.

Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар — штаб российских оккупантов уничтожен , шесть захватчиков ликвидированы , еще трое получили тяжелые ранения , — сообщили в ГУР. Поделиться

ГУР уничтожило объекты оператора окупантов "Феникс" в Донецкой области

Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области были уничтожены четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора "Феникс", используемого российскими войсками.

В Ленинградской области загорелся пожар на оборудовании для сотовой связи, что привело к его повреждению.

Также в Ярославской области в результате огня были уничтожены три железнодорожных релейных шкафа, которые обеспечивали управление железнодорожным движением.