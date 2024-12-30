Силы обороны Украины уничтожили вражеский штаб вместе с солдатами РФ

В рамках операции ГУР и оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" был нанесен ракетный удар по штабу российских оккупантов в Запорожской области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели операцию по уничтожению штаба российских окупантов в Запорожской области.
- Ракетный удар был нанесен по информации от украинской разведки и ГУР.
- В результате операции был уничтожен штаб, ликвидированы шесть врагов и ранены трое других.
- В Донецкой области украинские силы уничтожили объекты оператора окупантов другого региона.
- Уничтожение оборудования и нарушение логистики российских оккупационных войск – важный компонент операций украинской армии.
Украинская разведка показала уничтожение штаба армии РФ
Как отмечается, аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб.
Во взаимодействии с ОСУВ "Таврия" по объекту был нанесен ракетный удар.
ГУР уничтожило объекты оператора окупантов "Феникс" в Донецкой области
Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области были уничтожены четыре объекта телекоммуникационного оборудования оператора "Феникс", используемого российскими войсками.
В Ленинградской области загорелся пожар на оборудовании для сотовой связи, что привело к его повреждению.
Также в Ярославской области в результате огня были уничтожены три железнодорожных релейных шкафа, которые обеспечивали управление железнодорожным движением.
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