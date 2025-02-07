"Бавовна" в Селидово Донецкой области — нанесен удар по штабу бригады армии РФ

В сети вечером 7 февраля появилась информация о точном ударе по штабу 35 ОМСБр российской армии, расположенному в оккупированном Селидовом Донецкой области.
Главные тезисы
- 7 февраля в Селидово был нанесен удар по штабу 35 ОМСБр российской армии, расположенному на горячем направлении фронта.
- Российские оккупанты потеряли командный состав бригады в результате этой операции.
"Хлопок" в Селидово Донецкой области: атакован штаб армии РФ
В российских пропагандистских пабликах пишут, что удар по штабу 35 ОМСБр армии РФ, находившийся во временно оккупированном Селидовом, был успешным.
Российские оккупанты жалуются, что потеряли командный состав бригады, причем весь сразу.
Селидово находится на самом горячем направлении фронта — Покровском.
Официального подтверждения удачной операции от Генштаба ВСУ пока не было.
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