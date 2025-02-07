"Бавовна" в Селидово Донецкой области — нанесен удар по штабу бригады армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Бавовна" в Селидово Донецкой области — нанесен удар по штабу бригады армии РФ

Селидово
Читати українською
Источник:  online.ua

В сети вечером 7 февраля появилась информация о точном ударе по штабу 35 ОМСБр российской армии, расположенному в оккупированном Селидовом Донецкой области.

Главные тезисы

  • 7 февраля в Селидово был нанесен удар по штабу 35 ОМСБр российской армии, расположенному на горячем направлении фронта.
  • Российские оккупанты потеряли командный состав бригады в результате этой операции.

"Хлопок" в Селидово Донецкой области: атакован штаб армии РФ

В российских пропагандистских пабликах пишут, что удар по штабу 35 ОМСБр армии РФ, находившийся во временно оккупированном Селидовом, был успешным.

Российские оккупанты жалуются, что потеряли командный состав бригады, причем весь сразу.

Скрины из роспабликов

Селидово находится на самом горячем направлении фронта — Покровском.

Официального подтверждения удачной операции от Генштаба ВСУ пока не было.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Ставрополе горел штаб воинской части
Пожар в Ставрополе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины уничтожили вражеский штаб вместе с солдатами РФ
ГУР
Силы обороны Украины уничтожили вражеский штаб вместе с солдатами РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР ликвидировало начальника штаба батальона "Шторм-Осетия" — видео
ГУР
ГУР ликвидировало начальника штаба батальона "Шторм-Осетия" — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?