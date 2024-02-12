В российском Ставрополе горел штаб воинской части

12 февраля в российской воинской части Ставрополя вспыхнул пожар. Местные власти уверяют, что пострадавших нет.

Пожар в Ставрополе. Первые подробности

О пожаре пишут местные телеграммы-каналы.

Возгорание произошло в воинской части в Ставрополе, пострадавших нет, - заявил глава города Ульянченко. Поделиться

Кроме того, сообщается, что пылало здание штаба. Возгорание возникло на первом этаже, людей эвакуировали.

Впоследствии стало известно, что пожар был локализован, причиной могло стать короткое замыкание проводки в одном из кабинетов.

СБУ устроила "бавовну" на двух НПЗ в Краснодарском крае РФ

Согласно данным издания Liga.net, дроны Службы безопасности Украины совершили атаки сразу два нефтеперерабатывающих завода в России.

Что важно понимать, речь идет об Ильском и Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

По словам инсайдеров журналистов, на Ильском НПЗ вспыхнул масштабный пожар.

Беспилотникам СБУ удалось поразить установку первичной переработки мощностью 3,6 млн. тонн в год. Без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд.

Кроме того, сообщается, что стоимость такой установки составляет около 50 млн долларов

По Афипскому заводу беспилотники также метко отработали, но последствия уточняются.

Анонимные источники также отмечают, что оба объекта находятся на расстоянии около 20 км друг от друга.

Как пишут местные паблики, россияне даже были вынуждены поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.