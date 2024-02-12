У російському Ставрополі палав штаб військової частини

12 лютого у російській військовій частині Ставрополя спалахнула пожежа. Місцева влада запевняє, що постраждалих немає.

Пожежа у Ставрополі. Перші подробиці

Про пожежу пишуть місцеві Телеграм-канали.

Займання сталося у військовій частині в Ставрополі, постраждалих немає, повідомив глава міста Ульянченко, - йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що палала будівля штабу. Згоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали.

Згодом стало відомо, що пожежа була локалізована, причиною могло стати коротке замикання проводки в одному з кабінетів.

СБУ влаштувала “бавовну” на двох НПЗ у Краснодарському краї РФ

Згідно з даними видання Liga.net, дрони Служби безпеки України здійснили атаки відразу два нафтопереробні заводи у Росії.

Що важливо розуміти, мовиться про Ільський та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

За словами інсайдерів журналістів, на Ільському НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

Безпілотникам СБУ вдалося уразити установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб.

Окрім того, наголошується, що вартість такої установки сягає близько 50 млн доларів

По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

Анонімні джерела також зазначають, що обидва об’єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного.

Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.