Мощная "бавовна" в России. Генштаб ВСУ назвал пораженные цели врага

Ночью 4 марта Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали несколько важных объектов на территории страны-агрессорки России.

Подробности новой "бавовны" в России 4 марта

Согласно последним данным, в Ростовской области России под удар украинских воинов попала нефтеперекачивающая инфраструктура врага, играющая важную роль в обеспечении армии РФ.

Генштаб ВСУ подтверждает, что там раздавались громкие взрывы, а затем начался пожар на территории цели.

Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар. Поделиться

Более того, указано, что поступили данные о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области России.

Все подробности о последствиях новой атаки Силы обороны Украины будут объявлены чуть позже.