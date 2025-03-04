Мощная "бавовна" в России. Генштаб ВСУ назвал пораженные цели врага

Ночью 4 марта Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали несколько важных объектов на территории страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Атаки направлены на подрыв военно-экономического потенциала российских оккупантов и остановку войны против Украины.
- Украинские силы продолжают использовать все доступные методы защиты и нейтрализации угрозы от России.
Подробности новой "бавовны" в России 4 марта
Согласно последним данным, в Ростовской области России под удар украинских воинов попала нефтеперекачивающая инфраструктура врага, играющая важную роль в обеспечении армии РФ.
Генштаб ВСУ подтверждает, что там раздавались громкие взрывы, а затем начался пожар на территории цели.
Более того, указано, что поступили данные о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области России.
Все подробности о последствиях новой атаки Силы обороны Украины будут объявлены чуть позже.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-