Мощная "бавовна" в России. Генштаб ВСУ назвал пораженные цели врага
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Мощная "бавовна" в России. Генштаб ВСУ назвал пораженные цели врага

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ночью 4 марта Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали несколько важных объектов на территории страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Атаки направлены на подрыв военно-экономического потенциала российских оккупантов и остановку войны против Украины.
  • Украинские силы продолжают использовать все доступные методы защиты и нейтрализации угрозы от России.

Подробности новой "бавовны" в России 4 марта

Согласно последним данным, в Ростовской области России под удар украинских воинов попала нефтеперекачивающая инфраструктура врага, играющая важную роль в обеспечении армии РФ.

Генштаб ВСУ подтверждает, что там раздавались громкие взрывы, а затем начался пожар на территории цели.

Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар.

Более того, указано, что поступили данные о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области России.

Все подробности о последствиях новой атаки Силы обороны Украины будут объявлены чуть позже.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует... Слава Украине! — отмечает Генштаб ВСУ.

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