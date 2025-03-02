ВСУ успешно выбивают армию РФ из Торецка — Forbes
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ успешно выбивают армию РФ из Торецка — Forbes

Битва за Торецк продолжается
Читати українською
Источник:  Forbes

Согласно данным военного обозревателя Дэвида Акса, ситуация в Торецке и вокруг него начала стремительно меняться, ведь Силы обороны Украины добились того, что российские захватчики начали торопливо отступать из города.

Главные тезисы

  • По данным военных обозревателей, армия РФ стремительно теряет преимущество в боях за Торецк.
  • Россияне не смогли удержать контроль над городом после объявления о его захвате.

Битва за Торецк продолжается

Акс обращает внимание на то, что бойцы ВСУ успешно проводят контратаки на нескольких важных направлениях фронта.

Более того, армия РФ стремительно теряет преимущество, которое имела на поле боя еще недавно.

Как известно, около месяца назад россияне объявили о взятии Торецкого, однако не смогли удержать контроль над ним.

Через две недели после того, как россияне полностью заняли руины Торецка, украинцы контратаковали и быстро продвинулись обратно в город, заявил обозреватель и добавил, что об этом он узнал случайно.

Фото: libkos

Как оказалось, один российский военный блогер опубликовал видео якобы неудачной контратаке ВСУ на окраине Торецка.

Однако на видео хорошо видны украинские войска в центре Торецка, а не только в приграничной зоне.

Более того, эстонский аналитик WarTranslated также подтвердил, что в центре города продолжаются бои, а армия РФ теряет контроль.

По словам экспертов, у них есть данные о полном окружении солдат РФ сразу на нескольких участках.

Даже подкрепленные войсками, переброшенными с Покровской оси, российские полки в Торецке и вокруг него отступают, — отмечает Акс.

Фото: libkos

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Ненавижу США". Американский ветеран расплакался из-за унижения Зеленского
ветеран Макс
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл реальную причину конфликта с Трампом
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы готовы. Мелони обратилась с предложением к Зеленскому и Трампу
Мелони выступает за примирение Украины и США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?