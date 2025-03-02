ВСУ успешно выбивают армию РФ из Торецка — Forbes

Согласно данным военного обозревателя Дэвида Акса, ситуация в Торецке и вокруг него начала стремительно меняться, ведь Силы обороны Украины добились того, что российские захватчики начали торопливо отступать из города.
Главные тезисы
- По данным военных обозревателей, армия РФ стремительно теряет преимущество в боях за Торецк.
- Россияне не смогли удержать контроль над городом после объявления о его захвате.
Битва за Торецк продолжается
Акс обращает внимание на то, что бойцы ВСУ успешно проводят контратаки на нескольких важных направлениях фронта.
Более того, армия РФ стремительно теряет преимущество, которое имела на поле боя еще недавно.
Как известно, около месяца назад россияне объявили о взятии Торецкого, однако не смогли удержать контроль над ним.
Как оказалось, один российский военный блогер опубликовал видео якобы неудачной контратаке ВСУ на окраине Торецка.
Однако на видео хорошо видны украинские войска в центре Торецка, а не только в приграничной зоне.
Более того, эстонский аналитик WarTranslated также подтвердил, что в центре города продолжаются бои, а армия РФ теряет контроль.
По словам экспертов, у них есть данные о полном окружении солдат РФ сразу на нескольких участках.
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