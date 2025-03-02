ЗСУ успішно вибивають армію РФ з Торецька — Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ успішно вибивають армію РФ з Торецька — Forbes

ЗСУ
Джерело:  Forbes

Згідно з даними військового оглядача Девіда Акса, ситуація в Торецьку та навколо нього почала стрімко змінюватися, адже Сили оборони України добилися того, що російські загарбники почали поквапом відступати з міста.

Головні тези:

  • За даними військових оглядачів, армія РФ стрімко втрачає перевагу у боях за Торецьк.
  • Росіяни не змогли утримати контроль над містом після оголошення про його захоплення.

Битва за Торецьк триває

Акс звертає увагу на те, що наразі бійці ЗСУ успішно проводять контратаки на кількох важливих напрямках фронту.

Ба більше, армія РФ стрімко втрачає перевагу, яку мала на полі бою ще нещодавно.

Як відомо, близько місяця тому росіяни оголосили про взяття Торецька, однак не змогли втримати контроль над ним.

Через два тижні після того, як росіяни повністю зайняли руїни Торецька, українці контратакували — і швидко просунулися назад у місто, — заявив оглядач і додав, що про це він дізнався випадково.

Фото: libkos

Як виявилося, один російський військовий блогер опублікував відео нібито про невдалу контратаку ЗСУ на околиці Торецька.

Однак на відео добре видно українські війська в центрі Торецька, а не лише в прикордонній зоні.

Ба більше, естонський аналітик WarTranslated також підтвердив, що центрі міста тривають бої, а армія РФ втрачає контроль.

За словами експертів, у них є дані про повне оточення солдатів РФ одразу на кількох ділянках.

Навіть підкріплені військами, перекинутими з Покровської осі, російські полки в Торецьку та навколо нього відступають, — наголошує Акс.

Фото: libkos

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