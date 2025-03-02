ЗСУ успішно вибивають армію РФ з Торецька — Forbes

Згідно з даними військового оглядача Девіда Акса, ситуація в Торецьку та навколо нього почала стрімко змінюватися, адже Сили оборони України добилися того, що російські загарбники почали поквапом відступати з міста.
Головні тези:
- За даними військових оглядачів, армія РФ стрімко втрачає перевагу у боях за Торецьк.
- Росіяни не змогли утримати контроль над містом після оголошення про його захоплення.
Битва за Торецьк триває
Акс звертає увагу на те, що наразі бійці ЗСУ успішно проводять контратаки на кількох важливих напрямках фронту.
Ба більше, армія РФ стрімко втрачає перевагу, яку мала на полі бою ще нещодавно.
Як відомо, близько місяця тому росіяни оголосили про взяття Торецька, однак не змогли втримати контроль над ним.
Як виявилося, один російський військовий блогер опублікував відео нібито про невдалу контратаку ЗСУ на околиці Торецька.
Однак на відео добре видно українські війська в центрі Торецька, а не лише в прикордонній зоні.
Ба більше, естонський аналітик WarTranslated також підтвердив, що центрі міста тривають бої, а армія РФ втрачає контроль.
За словами експертів, у них є дані про повне оточення солдатів РФ одразу на кількох ділянках.
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