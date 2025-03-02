Ми готові. Мелоні звернулася з пропозицією до Зеленського і Трампа

За словами лідерки Італії Джорджи Мелоні, її країна разом з Великою Британією готові відіграти важливу роль у "зведенні" мостів між США та Україною. Йдеться про примирення Володимира Зеленського та Дональда Трампа після їхньої суперечки у Білому домі.
Головні тези:
- Прем'єр-міністрка Італії висловила побоювання, що конфлікт західних демократій призведе до фатального розколу.
- Мелоні підкреслила спільну мету Італії та Британії у досягненні справедливого і тривалого миру в Україні.
Мелоні виступає за примирення України та США
Прем'єр-міністерка Італії звернула увагу союзників на те, що конфлікт західних демократій "роблять нас усіх слабшими".
Її попередження пролунало на тлі зустрічі з британським лідером Кіром Стармером.
Джорджа Мелоні висловила вдячність йому за те, що він зібрав європейських лідерів на мирний саміт у Лондоні.
Політикиня також дала зрозуміти, що офіційні Рим та Лондон "дуже скоординовані у досягненні мети, якої ми хочемо досягти — справедливого і тривалого миру в Україні".
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