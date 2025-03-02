Ми готові. Мелоні звернулася з пропозицією до Зеленського і Трампа
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Політика
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Ми готові. Мелоні звернулася з пропозицією до Зеленського і Трампа

Мелоні
Джерело:  The Telegraph

За словами лідерки Італії Джорджи Мелоні, її країна разом з Великою Британією готові відіграти важливу роль у "зведенні" мостів між США та Україною. Йдеться про примирення Володимира Зеленського та Дональда Трампа після їхньої суперечки у Білому домі.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністрка Італії висловила побоювання, що конфлікт західних демократій призведе до фатального розколу.
  • Мелоні підкреслила спільну мету Італії та Британії у досягненні справедливого і тривалого миру в Україні.

Мелоні виступає за примирення України та США

Прем'єр-міністерка Італії звернула увагу союзників на те, що конфлікт західних демократій "роблять нас усіх слабшими".

Її попередження пролунало на тлі зустрічі з британським лідером Кіром Стармером.

Джорджа Мелоні висловила вдячність йому за те, що він зібрав європейських лідерів на мирний саміт у Лондоні.

Політикиня також дала зрозуміти, що офіційні Рим та Лондон "дуже скоординовані у досягненні мети, якої ми хочемо досягти — справедливого і тривалого миру в Україні".

Я думаю, що дуже важливо, щоб ми уникнули ризику розколу на Заході. І я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть відіграти важливу роль у зведенні мостів. Ми готові. Якщо ми розділимося, це зробить нас усіх слабшими.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністр Італії

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