Ми готові. Мелоні звернулася з пропозицією до Зеленського і Трампа

За словами лідерки Італії Джорджи Мелоні, її країна разом з Великою Британією готові відіграти важливу роль у "зведенні" мостів між США та Україною. Йдеться про примирення Володимира Зеленського та Дональда Трампа після їхньої суперечки у Білому домі.

Мелоні виступає за примирення України та США

Прем'єр-міністерка Італії звернула увагу союзників на те, що конфлікт західних демократій "роблять нас усіх слабшими".

Її попередження пролунало на тлі зустрічі з британським лідером Кіром Стармером.

Джорджа Мелоні висловила вдячність йому за те, що він зібрав європейських лідерів на мирний саміт у Лондоні.

Політикиня також дала зрозуміти, що офіційні Рим та Лондон "дуже скоординовані у досягненні мети, якої ми хочемо досягти — справедливого і тривалого миру в Україні".