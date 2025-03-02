Мы готовы. Мелони обратилась с предложением к Зеленскому и Трампу

По словам лидера Италии Джорджи Мэлони, ее страна вместе с Великобританией готовы сыграть важную роль в сведении мостов между США и Украиной. Речь идет о примирении Владимира Зеленского и Дональда Трампа после их спора в Белом доме.
Главные тезисы
- Премьер-министр Италии выразила опасение, что конфликт западных демократий приведет к роковому расколу.
- Мелони подчеркнула общую цель Италии и Британии в достижении справедливого и продолжительного мира в Украине.
Мелони выступает за примирение Украины и США
Премьер-министр Италии обратила внимание союзников на то, что конфликт западных демократий "делают нас всех слабее".
Ее предупреждение прозвучало на фоне встречи с британским лидером Киром Стармером.
Джорджа Мэлони выразила благодарность ему за то, что он собрал европейских лидеров на мирный саммит в Лондоне.
Политика также дала понять, что официальные Рим и Лондон "очень скоординированы в достижении цели, которых мы хотим достичь — справедливого и длительного мира в Украине".
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