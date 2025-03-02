Мы готовы. Мелони обратилась с предложением к Зеленскому и Трампу
Категория
Политика
Дата публикации

Мы готовы. Мелони обратилась с предложением к Зеленскому и Трампу

Мелони выступает за примирение Украины и США
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Источник:  The Telegraph

По словам лидера Италии Джорджи Мэлони, ее страна вместе с Великобританией готовы сыграть важную роль в сведении мостов между США и Украиной. Речь идет о примирении Владимира Зеленского и Дональда Трампа после их спора в Белом доме.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Италии выразила опасение, что конфликт западных демократий приведет к роковому расколу.
  • Мелони подчеркнула общую цель Италии и Британии в достижении справедливого и продолжительного мира в Украине.

Мелони выступает за примирение Украины и США

Премьер-министр Италии обратила внимание союзников на то, что конфликт западных демократий "делают нас всех слабее".

Ее предупреждение прозвучало на фоне встречи с британским лидером Киром Стармером.

Джорджа Мэлони выразила благодарность ему за то, что он собрал европейских лидеров на мирный саммит в Лондоне.

Политика также дала понять, что официальные Рим и Лондон "очень скоординированы в достижении цели, которых мы хотим достичь — справедливого и длительного мира в Украине".

Я думаю, что очень важно, чтобы мы избежали риска раскола на Западе. И я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть немаловажную роль в сведении мостов. Мы готовы. Если мы разделимся, это сделает нас всех слабее.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

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