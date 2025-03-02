Мы готовы. Мелони обратилась с предложением к Зеленскому и Трампу

По словам лидера Италии Джорджи Мэлони, ее страна вместе с Великобританией готовы сыграть важную роль в сведении мостов между США и Украиной. Речь идет о примирении Владимира Зеленского и Дональда Трампа после их спора в Белом доме.

Мелони выступает за примирение Украины и США

Премьер-министр Италии обратила внимание союзников на то, что конфликт западных демократий "делают нас всех слабее".

Ее предупреждение прозвучало на фоне встречи с британским лидером Киром Стармером.

Джорджа Мэлони выразила благодарность ему за то, что он собрал европейских лидеров на мирный саммит в Лондоне.

Политика также дала понять, что официальные Рим и Лондон "очень скоординированы в достижении цели, которых мы хотим достичь — справедливого и длительного мира в Украине".