Спикер Кремля Дмитрий Песков радуется тому, что внешняя политика президента США Дональда Трампа и его команды "во многом" похожа на российскую.
Главные тезисы
- Российский режим радуется совместным решениям из США в Генассамблее ООН.
- Путин также хвалит администрацию Трампа за "прагматизм и проявление реализма".
В России радуются решениям Трампа
Представитель российского диктатора Владимира Путина в очередной раз обратил внимание на совместное голосование США и России за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.
Песков цинично соврал, что в ней содержится "абсолютно сбалансированная формулировка по поводу украинского кризиса".
Однако на самом деле в этом документе не указано, что Россия является страной-агрессором и начала войну против Украины.
По мнению спикера Кремля, для отношений Штатов и РФ необходимо пройти "длинный путь".
Однако Песков также начал утверждать, что при наличии политической воли "этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно".
К слову, сам диктатор Путин недавно хвалил команду Дональда Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи".
По его словам, первые контакты с представителями США вселяют "определенные надежды".
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