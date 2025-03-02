"Невозможно было представить". В Кремле эйфория после заявлений Трампа
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Политика
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"Невозможно было представить". В Кремле эйфория после заявлений Трампа

Песков
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков радуется тому, что внешняя политика президента США Дональда Трампа и его команды "во многом" похожа на российскую.

Главные тезисы

  • Российский режим радуется совместным решениям из США в Генассамблее ООН.
  • Путин также хвалит администрацию Трампа за "прагматизм и проявление реализма".

В России радуются решениям Трампа

Представитель российского диктатора Владимира Путина в очередной раз обратил внимание на совместное голосование США и России за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.

Песков цинично соврал, что в ней содержится "абсолютно сбалансированная формулировка по поводу украинского кризиса".

Однако на самом деле в этом документе не указано, что Россия является страной-агрессором и начала войну против Украины.

Этого невозможно было представить. Новая администрация быстро меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

По мнению спикера Кремля, для отношений Штатов и РФ необходимо пройти "длинный путь".

Однако Песков также начал утверждать, что при наличии политической воли "этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно".

К слову, сам диктатор Путин недавно хвалил команду Дональда Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи".

По его словам, первые контакты с представителями США вселяют "определенные надежды".

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