Речник Кремля Дмитро Пєсков радіє тому, що зовнішня політика президента США Дональда Трампа та його команди "багато в чому" схожа на російську.

У Росії радіють рішенням Трампа

Речник російського диктатора Володимира Путіна вкотре звернув увагу на спільне голосування США та Росії за одну резолюцію Генеральної асамблеї ООН.

Пєсков цинічно збрехав, що в ній міститься "абсолютно збалансоване формулювання щодо української кризи".

Однак насправді у цьому документі не вказано, що Росія є країною-агресоркою та розпочала війну проти Україну.

Цього справді неможливо було уявити. Нова адміністрація стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням. Дмитро Пєсков Речник Кремля

На переконання спікера Кремля, для відносин Штатів та РФ необхідно пройти "довгий шлях".

Однак Пєсков також почав стверджувати, що за наявності політичної волі "цей шлях можна буде пройти досить швидко й успішно".

До слова, сам диктатор Путін нещодавно хвалив команду Дональда Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі".