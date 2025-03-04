Потужна "бавовна" у Росії. Генштаб ЗСУ назвав уражені цілі ворога

Уночі 4 березня Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували кілька важливих об'єктів на території країни-агресорки Росії.

Подробиці нової “бавовни” у Росії 4 березня

Згідно з останніми даними, у Ростовській області Росії під удар українських воїнів потрапила нафтоперекачувальна інфраструктура ворога, яка відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ.

Генштаб ЗСУ підтверджує, що там лунали гучні вибухи, а потім почалася пожежа на території цілі.

Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу. Поширити

Ба більше, вказано, що надійшли дані про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області Росії.

Усі подробиці щодо наслідків нової атаки Сили оборони України будуть оголошені згодом.