Потужна "бавовна" у Росії. Генштаб ЗСУ назвав уражені цілі ворога

Уночі 4 березня Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували кілька важливих об'єктів на території країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Атаки спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та зупинення війни проти України.
- Українські сили продовжують використовувати всі доступні методи для захисту та нейтралізації загрози від Росії.
Подробиці нової “бавовни” у Росії 4 березня
Згідно з останніми даними, у Ростовській області Росії під удар українських воїнів потрапила нафтоперекачувальна інфраструктура ворога, яка відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ.
Генштаб ЗСУ підтверджує, що там лунали гучні вибухи, а потім почалася пожежа на території цілі.
Ба більше, вказано, що надійшли дані про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області Росії.
Усі подробиці щодо наслідків нової атаки Сили оборони України будуть оголошені згодом.
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