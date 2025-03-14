Количество потерь армии РФ резко возросло — инфографика

Ситуация на фронте продолжает обостряться, однако это не мешает Силам обороны Украины уничтожать все большее количество вражеских сил. По сравнению с предыдущими сутками ВСУ уничтожили в шесть раз больше танков, вдвое больше артиллерийских систем и в пять раз больше боевых бронированных машин армии РФ. Также существенно выросли потери россиян в живой силе.