Количество потерь армии РФ резко возросло — инфографика

Ситуация на фронте продолжает обостряться, однако это не мешает Силам обороны Украины уничтожать все большее количество вражеских сил. По сравнению с предыдущими сутками ВСУ уничтожили в шесть раз больше танков, вдвое больше артиллерийских систем и в пять раз больше боевых бронированных машин армии РФ. Также существенно выросли потери россиян в живой силе.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.
- Армия РФ совершила значительное количество авиаударов и обстрелов по территории Украины.
Потери армии РФ по состоянию на 14 марта 2025 года
личного состава — около 891660 (+1410) человек,
танков — 10313 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 21443 (+11) ед,
артиллерийских систем — 24455 (+46) ед,
РСЗО — 1314 (+0) ед,
средства ПВО — 1103 (+0) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 29136 (+153),
крылатые ракеты — 3121 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 40469 (+114) ед,
специальная техника — 3777 (+0)
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 103 авиаудара, сбросив 154 управляемых бомбы.
Более того, враг совершил около 6000 обстрелов, из них 166 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2509 дронов-камикадзе.
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