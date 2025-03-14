Количество потерь армии РФ резко возросло — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Количество потерь армии РФ резко возросло — инфографика

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ситуация на фронте продолжает обостряться, однако это не мешает Силам обороны Украины уничтожать все большее количество вражеских сил. По сравнению с предыдущими сутками ВСУ уничтожили в шесть раз больше танков, вдвое больше артиллерийских систем и в пять раз больше боевых бронированных машин армии РФ. Также существенно выросли потери россиян в живой силе.

Главные тезисы

  • За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.
  • Армия РФ совершила значительное количество авиаударов и обстрелов по территории Украины.

Потери армии РФ по состоянию на 14 марта 2025 года

  • личного состава — около 891660 (+1410) человек,

  • танков — 10313 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 21443 (+11) ед,

  • артиллерийских систем — 24455 (+46) ед,

  • РСЗО — 1314 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1103 (+0) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 29136 (+153),

  • крылатые ракеты — 3121 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 40469 (+114) ед,

  • специальная техника — 3777 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 103 авиаудара, сбросив 154 управляемых бомбы.

Более того, враг совершил около 6000 обстрелов, из них 166 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2509 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один состав боеприпасов российских захватчиков.

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