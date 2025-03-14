Трампу доповіли про реальні плани Путіна щодо України

Розвідка США дійшла висновку, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від свого наміру захопити всю територію України, попри те, що Штати роблять все можливе, щоб зупинити війну. Про наміри нелегітимного глави Кремля розвідники уже відзвітували американському лідеру Дональд Трампу.

Путін намагається обдурити Трампа

За словами інсайдерів журналістів, в одній із секретних оцінок вказано, що російський диктатор досі налаштований захопити Київ — столицю України.

Американські розвідники попередили команду Дональд Трампа, що Путін, навіть якщо й погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для відновлення і переозброєння своєї армії.

На переконання експертів, найімовірніше, країна-агресорка РФ порушить умови угоди, створивши провокацію, у якій звинуватить Україну.

Розвідка досить обережно оцінює те, на які умови миру може погодитися Путін. Але вони визнають, що немає жодних ознак того, що глава РФ відступив від своєї вимоги включити Україну в російську орбіту. Поширити

Що важливо розуміти, деякі оцінки американських розвідників щодо непоступливості Путіна, схоже, дратують очільника Білого дому.

Трамп та члени його команди в останні дні підняли питання про можливість введення нових жорстких санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться погодитися припинити війну.

Наразі достеменно невідомо, якими будуть ці санкції, хоча президент США заявив, що вони "можуть бути руйнівними".