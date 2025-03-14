Трампу доложили о реальных планах Путина относительно Украины

Разведка США пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своего намерения захватить всю территорию Украины, несмотря на то, что Штаты делают все возможное, чтобы остановить войну. О намерениях нелегитимного главы Кремля разведчики уже сообщили американскому лидеру Дональду Трампу.
Главные тезисы
- Путин настроен захватить Киев и включить Украину в российскую орбиту, несмотря на попытки Штатов остановить войну.
- Россия может использовать временное перемирие для восстановления и перевооружения своей армии, и Трамп об этом знает.
Путин пытается обмануть Трампа
По словам инсайдеров журналистов, в одной из секретных оценок указано, что российский диктатор до сих пор настроен захватить Киев — столицу Украины.
Американские разведчики предупредили команду Дональд Трампа, что Путин, даже если согласится на временное перемирие, использует его для восстановления и перевооружения своей армии.
По убеждению экспертов, вероятнее всего, страна-агрессорка РФ нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой обвинит Украину.
Что важно понимать, некоторые оценки американских разведчиков по поводу неуступчивости Путина, похоже, раздражают главу Белого дома.
Трамп и члены его команды в последние дни подняли вопрос о возможности введения новых жестких санкций против России, если она откажется согласиться на прекращение войны.
В настоящее время неизвестно, какими будут эти санкции, хотя президент США заявил, что они "могут быть разрушительными".
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