Трампу доложили о реальных планах Путина относительно Украины
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Политика
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Трампу доложили о реальных планах Путина относительно Украины

Путин
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Источник:  The Washington Post

Разведка США пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своего намерения захватить всю территорию Украины, несмотря на то, что Штаты делают все возможное, чтобы остановить войну. О намерениях нелегитимного главы Кремля разведчики уже сообщили американскому лидеру Дональду Трампу.

Главные тезисы

  • Путин настроен захватить Киев и включить Украину в российскую орбиту, несмотря на попытки Штатов остановить войну.
  • Россия может использовать временное перемирие для восстановления и перевооружения своей армии, и Трамп об этом знает.

Путин пытается обмануть Трампа

По словам инсайдеров журналистов, в одной из секретных оценок указано, что российский диктатор до сих пор настроен захватить Киев — столицу Украины.

Американские разведчики предупредили команду Дональд Трампа, что Путин, даже если согласится на временное перемирие, использует его для восстановления и перевооружения своей армии.

По убеждению экспертов, вероятнее всего, страна-агрессорка РФ нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой обвинит Украину.

Разведка достаточно осторожно оценивает, на какие условия мира может согласиться Путин. Но они признают, что нет никаких признаков, что глава РФ отступил от своего требования включить Украину в российскую орбиту.

Что важно понимать, некоторые оценки американских разведчиков по поводу неуступчивости Путина, похоже, раздражают главу Белого дома.

Трамп и члены его команды в последние дни подняли вопрос о возможности введения новых жестких санкций против России, если она откажется согласиться на прекращение войны.

В настоящее время неизвестно, какими будут эти санкции, хотя президент США заявил, что они "могут быть разрушительными".

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